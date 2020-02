Real Madrid Bale, Jovic y Rodrygo, fuera de la lista Zidane se lleva a Valencia a Vinicius y Lucas, que se han ganado estar en el grupo preferente del entrenador; Brahim y Nacho tampoco viajan. Mariano y Asensio son baja por lesión

Tomás González-Martín Actualizado: 21/02/2020 18:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Zidane ha dejado fuera de la lista para el partido frente al Levante en Valencia a Bale, Jovic y Rodrygo. Tampoco viajan Brahim y Nacho, por decisión técnica, y Mariano y Asensio por lesión. El Real Madrid afronta la jornada 25 de Liga en el estadio Ciudad de Valencia (sábado, 21:00 h; Movistar LaLiga).

El técnico francés ha convocado a 19 jugadores para el encuentro frente al Levante.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Porteros: Courtois, Areola y Altube.

Defensas: Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Marcelo y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James e Isco.

Delanteros: Hazard, Benzema, Lucas Vázquez y Vinicius.

Zidane ha hablado con sus jugadores para atacar la semana decisiva de la temporada con una entrega sin fin en el césped en los tres partidos que se avecinan. Mañana, los blancos se miden al Levante en el Ciudad de valencia, el miércoles reciben al Manchester City y el siguiente domingo les visitará el Barcelona en la lucha por el liderato de la Liga.

ABC le cuestionó si el Real Madrid se juega la temporada en estos quince días: «Solo pensamos en el partido de mañana. Ahora llega lo más difícil, cuando te juegas la temporada. Sabemos que en marzo y abril se juega todo, pero no miro más allá del partido de mañana. Yo vivo con mis ideas, no muero con ellas. Hablo de una pasión. No mucha gente no puede decir esto. Mucha gente trabaja en una cosa y no tiene pasión por ella, yo trabajo en el fútbol, es mi pasión. Yo doy siempre el cien por cien cada día».

El entrenador tiene que tomar mañana una decisión sobre Mendy, el lateral izquierdo, que suma cuatro amonestaciones y si recibe una en Valencia no jugará el clásico. Marcelo y Nacho son las otras opciones para ocupar el lateral izquierdo de la defensa. No piensa hacer muchas rotaciones el francés en el estadio Ciudad de Valencia. Opina que los tres puntos de mañana son tan importantes como los del clásico. Y un derrota en terreno levantino significaría la pérdida del liderato. Zinedine quiere llegar al clásico como cabeza de la clasificación liguera.

Zinedine debe decidir si Mendy juega mañana, pues suma cuatro amonestaciones y si recibe una en Valencia no disputará el clásico el 1 de marzo; Marcelo y Nacho son las otras opciones para cubrir el lateral zurdo

Zidane apoyó a Ramos en su deseo de jugar en Tokyo. «Es muy bonito defender a tu país en unos Juegos y si él quiere ir yo le apoyo. Es fabuloso. Ramos es nuestro líder, nuestro capitán, juega o no juega, no está en el banquillo, es un jugador muy importante para nosotros. Yo fui suplente en el Real Madrid muchas veces, bueno muchas no, tres o cuatro (carcajadas)».

Habló de la renovación de Ramos: «Yo veo siempre a Sergio conmigo, lo veo bien»

Solo Asensio y Mariano son baja. Tiene a 23 hombres listos para abordar los tres grandes encuentros. Es el gran problema, el bendito problema que decía Molowny, del Real Madrid: sobran jugadores de calidad y solo pueden saltar al campo once. La lista lo dice todo.

El marsellés valoró al Levante: «Es un rival que ha obtenido 20 de los 29 puntos en su casa y hay que tener mucho cuidado con él, pues en su campo es peligroso».

Sterling ha manifestado su anhelo de venir al Real Madrid. Zidane lo analizó: «Es un gran jugador, no puedo decir más».

Habló de Rodrygo y su suplencia: «Tiene 18 años y es muy bueno. Su sitio es aquí, pero tengo que elegir y es complicado».