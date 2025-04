El estremecedor relato de la campeona española Marta García: «No podía abrir la puerta y no paraba de entrar humo»

«Tuve un accidente muy fuerte en el Circuito de Barcelona, con un impacto de 21G (fuerza equivalente a 21 veces el peso de quien sufre el percance). Otro conductor me golpeó por detrás y me fui directa a una barrera de neumáticos junto al muro. El coche se incendió, y aunque intenté arreglármelas para salir sola, inhalé un poco de humo y me mareé».

Así comienza Marta García en Instagram el relato del fuerte accidente que sufrió durante la carrera de la Michelin Le Mans Cup este sábado en el circuito de Barcelona-Catalunya. El Ferrari de Elesio Donno tocó por detrás el Porsche 911 de la piloto española. El vehículo, descontrolado, impactó contra el muro, rebotó, volvió a la pista y comenzó a arder.

A ABSOLUTE HORROR INCIDENT FOR THE IRON DAMES 😧🔥💥



Marta Garcia Lopez is out of the car and okay!#LMC // #BarcelonaRound 🇪🇸 pic.twitter.com/L43q2e8PbT — Motorsport_News (@luca79020294) April 5, 2025

«No podía abrir mi puerta porque estaba atascada por el impacto, y comencé a entrar en pánico a medida que entraba más y más humo en el coche... Hasta que los comisarios rompieron la puerta del copiloto y me sacaron. Estoy muy agradecida a ellos por reaccionar tan rápido y por el trabajo que hicieron», prosigue.

«Pasé la noche en el hospital y probablemente me quedaré una noche más solo por precaución —escribió el domingo—. Todos los escáners han salido bien, pero todavía me siento aturdida y aún no he vuelto a la normalidad. Me tomaré un tiempo para descansar adecuadamente y volveré a competir pronto»

«Un gran agradecimiento al equipo médico de pista, a los mariscales, al equipo de rescate, y a todos en el Hospital General de Cataluña - Quirón por cuidar tan bien de mí, y a todos los que me han enviado mensajes de apoyo. Realmente lo aprecio. Y también el equipo Huber Racing e Iron Dames por el apoyo que me dieron».