Pol Hernández y Guille Collado dan la primera gran sorpresa en Milán

El Oysho Milano Premier Padel P1 ya está en marcha y no ha tardado en ofrecer la primera gran sorpresa del torneo. En el último partido del día, Pol Hernández y Guille Collado firmaron una actuación memorable para derrotar por 6-3, 3- ... 6 y 6-3 a Coki Nieto y Mike Yanguas, cuartos cabezas de serie.

El joven dúo español, situado en los puestos 46 y 55 del ranking FIP, completó un encuentro sobresaliente, imponiendo su ritmo y mostrando una notable solidez en los momentos clave. Para Hernández no es una novedad brillar en Milán: el pasado año, junto a Rama Valenzuela, ya puso contra las cuerdas a Fede Chingotto y Ale Galán, y esta vez consiguió consumar la gesta.

Con esta victoria, Hernández y Collado abren el cuadro por la parte baja, donde esperan los número dos del mundo, Fede Chingotto y Ale Galán, que apenas cedieron cuatro juegos ante Clement Geens y Alejandro Jerez (6-2, 6-2).

Arturo Coello y Agustín Tapia, también avanzaron sin sobresaltos tras el abandono de los hermanos portugueses Nuno y Miguel Deus, con el marcador 6-3y 2-1 a su favor, mientras que Franco Stupaczuk y Juan Lebrón (3) tuvieron que emplearse a fondo para superar a David Gala y Álex Chozas por 6-3 y 7-5, sin conceder ni una sola bola de break.

Este jueves se disputarán los octavos de final, con Coello y Tapia enfrentándose en la sesión diurna a Juanlu Esbrí y Álex Ruiz (15), y «Chingalán» midiéndose por la noche a Edu Alonso y Juan Tello (9). También destaca el duelo argentino entre Martín Di Nenno y Leo Augsburger (6) ante un rejuvenecido Miguel Lamperti y su compañero Juani de Pascual.

El jueves marcará también el debut de las principales parejas del cuadro femenino en el Allianz Cloud. Por la mañana, Paula Josemaría y Ari Sánchez (2) se medirán a Noa Cánovas y Laia Rodríguez, mientras que no antes de las 18:00 lo harán las número uno, Delfi Brea y Gemma Triay, frente a Raquel Eugenio y Jimena Velasco.

También será el estreno de Bea González y Claudia Fernández (3), que presentaba su nuevo logo esta semana, además de Andrea Ustero y Sofía Araújo (4). El público milanés animará especialmente a la jugadora local Carolina Orsi, que junto a Martina Fassio abrirá la jornada a las 9:30 contra Martina Calvo y Ale Salazar. El Oysho Milano Premier Padel P1 entra en su fase decisiva con grandes nombres en acción y la promesa de más sorpresas por venir.