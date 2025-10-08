Suscribete a
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Pol Hernández y Guille Collado dan la primera gran sorpresa en Milán

premier padel

El Oysho Milano Premier Padel P1 arranca con la eliminación de Coki Nieto y Mike Yanguas, cabezas de serie número 4.

Nieto y Yanguas encadenaban seis semifinales consecutivas hasta el torneo italiano.

Pol Hernández y Guillermo Collado celebrando la victoria al final del partido
Ignacio Álvarez de Mon

El Oysho Milano Premier Padel P1 ya está en marcha y no ha tardado en ofrecer la primera gran sorpresa del torneo. En el último partido del día, Pol Hernández y Guille Collado firmaron una actuación memorable para derrotar por 6-3, 3- ... 6 y 6-3 a Coki Nieto y Mike Yanguas, cuartos cabezas de serie.

