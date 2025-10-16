Los equipos de la Hexagon Cup 2026 quedan definidos para una edición más mágica que nunca

La Hexagon Cup 2026 ya tiene a sus equipos confirmados. El innovador torneo de pádel por equipos, que se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario internacional, celebrará su tercera edición en la Caja Mágica del 28 de enero al 1 de ... febrero, con un cartel de auténtico lujo: 18 de los 20 mejores jugadores del mundo participarán en una competición que une espectáculo, estrategia y las nuevas generaciones del pádel.

El draft, celebrado recientemente, ha completado las plantillas de las ocho franquicias que pelearán por el título. Entre los nombres destacan figuras como Agustín Tapia, Arturo Coello, Gemma Triay o Delfina Brea, además del regreso de Bea González tras su ausencia en la última edición. El nivel promete ser altísimo y, según Sergio Lewin, director del torneo: «Esta edición será la más competida hasta la fecha».

El formato por equipos, con enfrentamientos durante cuatro días antes de las rondas finales, vuelve a ofrecer parejas inéditas y choques entre estrellas que habitualmente no compiten juntas. Además, la categoría Next Gen, que este año será masculina, cobra especial relevancia: todos los jugadores elegidos se encuentran entre los 150 mejores del mundo, consolidando a una generación llamada a dominar el pádel en los próximos años.

El KRÜ Padel Team vigente campeón , intentará revalidar su corona con Federico Chingotto y Momo González repitiendo como pareja masculina, y la incorporación de Sofía Araújo junto a Claudia Jensen en el equipo femenino. La Rafa Nadal Academy, subcampeona en las dos primeras ediciones, refuerza sus filas con Pablo Cardona, que debutará en el cuadro absoluto junto a Franco Stupaczuk, una dupla explosiva.

En ADvantage, campeón en 2024, destaca la presencia de Martina Calvo, que da el salto desde la categoría Next Gen para formar pareja con la número uno del mundo, Delfina Brea. El equipo RL9, cuyo propietario es Robert Lewandowski estará liderado por Agustín Tapia y Ariana Sánchez, mientras que Team Bella Puerto Rico mantiene a Arturo Coello y recupera a Bea González que en la edición pasada no pudo estar por lesión. En Hexagon Team, los fans han elegido a Paquito Navarro y Fran Guerrero, además de Carmen Goenaga en el cuadro femenino, para buscar su primer título.

Entre los fichajes más destacados figuran Javi Garrido, que pasa a Eleven Eleven Team, y Javi Leal, nuevo integrante de X Padel Team, donde formará pareja con Mike Yanguas.

El pádel del futuro también tiene nombre

La proyección internacional del torneo sigue creciendo con la presencia de Flavio Abbate (Italia), Enzo Jensen (Italia) y Mariano González (Paraguay), todos ellos en la categoría Next Gen. Su participación refleja el alcance global de una cita que combina competición de élite, espectáculo y espíritu de equipo.

El calendario definitivo y el formato de competición se anunciarán en los próximos días, pero la Hexagon Cup 2026 ya se perfila como una batalla, donde las grandes estrellas del pádel y las promesas del futuro volverán a compartir pista en un torneo único en el mundo.