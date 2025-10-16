Suscribete a
Escucha las noticias de este jueves 16 de octubre

Los equipos de la Hexagon Cup 2026 quedan definidos para una edición más mágica que nunca

Dieciocho de los veinte mejores jugadores del mundo estarán presentes en el torneo por equipos que se disputará del 28 de enero al 1 de febrero en la Caja Mágica.

El vigente campeón, KRÜ Padel, defenderá su título ante franquicias reforzadas y un formato que promete máxima emoción.

Arturo Coello y Gemma Triay en el cartel oficial del draft de la Hexagon Cup
Ignacio Álvarez de Mon

La Hexagon Cup 2026 ya tiene a sus equipos confirmados. El innovador torneo de pádel por equipos, que se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario internacional, celebrará su tercera edición en la Caja Mágica del 28 de enero al 1 de febrero, con un cartel de auténtico lujo: 18 de los 20 mejores jugadores del mundo participarán en una competición que une espectáculo, estrategia y las nuevas generaciones del pádel.

