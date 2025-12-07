Suscríbete a
Valencia
Valencia
0
1
2ª parte
Sevilla
Sevilla
  • César Tárrega (57')(PP)

LaLiga EA Sports. Jornada 15 Domingo 07/12 16:15h. Árbitro Guillermo Cuadra Fernández. Estadio Mestalla. Canal Movistar LaLiga

Valencia - Sevilla, las estadísticas del partido

Consulta aquí todos los datos del encuentro de la jornada 15 de LaLiga disputado en Mestalla

Orgullo de Nervión

Estadísticas del Valencia - Sevilla de la jornada 15 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mestalla.

Valencia

VAL

Entrenador:
Carlos Corberán4-2-3-1
  1. Agirrezabala
    Portero    25
  2. Correia
    Defensa    12
  3. César Tárrega
    Defensa    5
  4. Copete
    Defensa    3
  5. José Gayà
    Defensa    14
  6. Lucas Beltrán
    Sustituto    15
  7. Pepelu
    Centrocampista    18
  8. Ramazani
    Sustituto    17
  9. Filip Ugrinic
    Sustituto    23
  10. Diego López
    Sustituto    16
  11. Hugo Duro
    Delantero    9
25
125314
1518
172316
9
1
2363236
14181920
9
Sevilla

SEV

Entrenador:
Matías Almeyda5-4-1
  1. 1Vlachodimos
    Portero
  2. 2Carmona
    Defensa
  3. 3César Azpilicueta
    Defensa
  4. 6Gudelj
    Defensa
  5. 32Andrés López
    Defensa
  6. 36Joaquín Martínez Gauna
    Defensa
  7. 14Gerard Fernández Castellano
    Centrocampista
  8. 18Lucien Agoumé
    Centrocampista
  9. 19Batista Mendy
    Centrocampista
  10. 20Djibril Sow
    Centrocampista
  11. 9Akor Adams
    Delantero
Estadísticas
47.9%ValenciaVAL
52.1%SEVSevilla
0 Goles 1
0 Remates a puerta 1
3 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 4
0 Asistencias de gol 0
10 Faltas cometidas 10
9 Faltas recibidas 10
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
247 Pases correctos 267
60 Pases fallados 73
2 Fueras de juego 3
1 Paradas 0
2 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
