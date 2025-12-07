Valencia - Sevilla, las estadísticas del partido
Consulta aquí todos los datos del encuentro de la jornada 15 de LaLiga disputado en Mestalla
Estadísticas del Valencia - Sevilla de la jornada 15 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mestalla.
VALEntrenador:
Carlos Corberán4-2-3-1
25
125314
1518
172316
9
1
2363236
14181920
9
SEVEntrenador:
Matías Almeyda5-4-1
Estadísticas
47.9%VAL
52.1%SEV
0 Goles 1
0 Remates a puerta 1
3 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 4
0 Asistencias de gol 0
10 Faltas cometidas 10
9 Faltas recibidas 10
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
247 Pases correctos 267
60 Pases fallados 73
2 Fueras de juego 3
1 Paradas 0
2 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
