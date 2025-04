Turno para el líder Saúl

A Saúl las cosas no le fueron como hubiera deseado las últimas temporadas. El futbolista ilicitano formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid irrumpió con fuerza en la élite del fútbol europeo. Fruto de su nivel llegó a ser internacional absoluto ... con la selección española en 19 ocasiones y muy importante en su club con el cual ha llegado a disputar la impresionante cifra de 427 partidos oficiales, una cantidad de duelos que sólo se ha visto interrumpida por sus estancias en el Chelsea primero y en el Sevilla ahora estando en ambas ocasiones cedido.

Su falta de entendimiento con Simeone en los últimos años lo ha llevado a salir en dos ocasiones del Atlético de Madrid añadiendo también que su rendimiento no fue el notable de campañas anteriores. «Le pedí a Simeone entrenar en mi posición, ya no jugar, para encontrarme feliz y encontrar mi mejor versión. Al contar eso pensaron que lo mejor era salir y era lo mejor para todos. Para mí ha sido la decisión más difícil de mi vida y me he asesorado por muchas personas», comentaba el futbolista tras marcharse al Chelsea cedido en 2021 por intentar hacer ver al entrenador que podía ofrecer su mejor versión como centrocampista y no como carrilero o lateral, lugar en el que el Cholo lo empleaba.

Estaba en sus momentos más bajos como futbolista llegando a señalar de forma clara que no estaba bien «mentalmente» tras un partido. Tras estar a préstamo en el equipo londinense por una temporada de forma poco fructífera, Simeone lo recuperó para la causa y ya lo utilizó como mediocampista, pero el futbolista no volvió a ser titular habitual en el cuadro colchonero llegando este verano a Sevilla para intentar recuperar su mejor versión al son de Nervión en un nuevo proyecto.

En su presentación como nuevo futbolista del cuadro nervionense equiparaba su situación en el Atlético de Madrid, perdiendo progresivamente protagonismo, y la del Sevilla, que también ha dilapidado parte de su prestigio europeo y nacional en los últimos años. «El Sevilla es un grande, pero hay que saber de dónde venimos. Estas dos últimas temporadas han sido muy duras, pero ahora lo que hay que hacer es trabajar en el día a día y poder transmitir que el Sevilla FC y el equipo de este año pueda transmitirles a todos los sevillistas lo que quieren sentir en el campo», comentaba el futbolista que, pese a estar cedido, piensa en continuar más allá de junio como sevillista y de hecho tiene, como él mismo confirmó, opciones para prorrogar su estancia en Nervión.

Sin miedo a lucir galones

Convencido de que Sevilla puede ser el sitio en el que reflotar su carrera con todavía mucho que decir como futbolista al contar sólo con 29 años, Saúl llegó a Nervión convencido de que puede aportar mucho al grupo que dirige García Pimienta dentro y fuera del campo y lo ha ido demostrando tanto en pretemporada como ahora con la campaña en juego. No le ha hecho falta el brazalete de capitán para ejercer de líder del vestuario, y él mismo se autoexige ser referente. «Los más veteranos tenemos que transmitir a los más jóvenes lo que significa vestir la camiseta del Sevilla. Aquí hay gente joven, que viene de la cantera y de otros equipos, que ven la situación y es complicado para ellos saber llevar la presión. Mi misión es que la mierda nos la comamos los veteranos», comentó la pasada semana en una entrevista concedida a El País.

Las palabras anteriormente reflejadas y otros gestos como el tuit que dirigió a la afición tras la dolorosa derrota ante el Girona o los vídeos en los que se le ve siendo líder dentro del vestuario evidencian que el futbolista asume la responsabilidad de llevar la voz cantante. Por el momento, hasta la fecha, fuera del terreno de juego ha sido cuando ha podido ejercer de paladín del equipo. Sobre el césped, apenas ha tenido oportunidad de mostrarse como referente teniendo en cuenta que se ha perdido tres de los cinco partidos jugados por el Sevilla hasta la fecha por sanción. El debut liguero del Sevilla por la roja vista ante la Real Sociedad en la última jornada de la pasada temporada cuando todavía lucía la camiseta del Atlético de Madrid y los dos últimos partidos por la expulsión sufrida ante el Mallorca cuando le dijo al árbitro un «eres malísimo» que motivó que recibiera el doble castigo por el que se perdió los enfrentamientos ante el Getafe y el Girona.

Vuelta al equipo

Ahora, en Mendizorroza y ante el Alavés, Saúl tendrá de nuevo opción de poder competir y trasladar su ascendencia dentro del vestuario al terreno de juego con fuego real. Será, salvo sorpresa mayúscula, titular en Vitoria. García Pimienta no cuenta para este partido ni con Sambi Lokonga, lesionado, ni con Juanlu, sancionado. El canterano ha ocupado en estas primeras jornadas un puesto en el centro del campo ante las recurrentes ausencias que ha ido teniendo el Sevilla en la medular. Por todo lo anteriormente comentado y por el buen nivel que pudo mostrar en Nervión ante el Villarreal en la segunda jornada de competición, todo hace indicar que Saúl será uno de los integrantes del centro del campo sevillista este viernes cuando el Sevilla salte al campo a buscar su segunda victoria de la temporada.