El Sevilla FC negocia con el Newcastle la incorporación de Vlachodimos

El Sevilla da pasos decididos para reforzar su portería. En este sentido, hay un nombre que adelanta a los demás en la agenda de Cordón y por el que el director de fútbol nervionense trabaja en su llegada. Se trata del guardameta griego Odisseas Vlachodimos, de 31 años, a quien el Newcastle busca mover para aligerar su plantilla y el overbooking que tiene en la posición. Lo que comenzó siendo una opción para los del Sánchez-Pizjuán se ha convertido en objetivo claro del equipo de Almeyda. De hecho, las conversaciones avanzan por el cancerbero heleno y su incorporación coge cuerpo en la entidad blanquirroja.

Fuentes de la negociación y el entorno directo del jugador confirman a ABC y Orgullo de Nervión que «Newcastle y Sevilla perfilan los detalles» del pase del guardameta y admiten que «la operación podría concretarse» para que Vlachodimos se enfunde la elástica sevillista este curso. Lo clubes tratan una cesión del portero para esta temporada 2025-26. Vlachodimos responde al perfil experimentado que buscaba la dirección deportiva de Cordón en un puesto que los técnicos consideran trascendental para el equipo. El griego ha rechazado otras propuestas a la espera de poder sellar su desembarco en el cuadro hispalense. Busca recuperar la continuidad que no ha tenido en el Newcastle en año previo a Mundial y ve en el Sevilla y en la Liga española una oportunidad ideal para ello. No obstante, los flecos a cuadrar en el préstamo tienen su complejidad. El Newcastle tendría que asumir una parte significativa del elevado salario que el jugador percibe en la Premier League.

Hablamos de un portero de primer nivel. Su llegada al Newcastle el pasado verano, procedente del Nottingham Forest, se cerró por una cifra superior a los 23 millones de euros de traspaso. A pesar de la alta inversión de 'las Urracas', el guardameta solo disputó un encuentro en toda la temporada: un partido de la Copa de la Liga contra el Wimbledon. En dicho encuentro, entró como suplente de Dubravka (el veterano eslovaco ha salido también este verano con destino al Burnley) y mantuvo su portería a cero.

Con una imponente estatura de 1,91 metros, Vlachodimos fue el portero titular de la selección griega durante mucho tiempo, acumulando 48 internacionalidades. Sin embargo, su falta de minutos en el Newcastle le ha costado su puesto en el equipo nacional, donde ha sido superado por Tzolakis (Olympiacos) y Mandas (Lazio). En el Sevilla FC confía en cambiar la opinión del seleccionador Ivan Jovanovic para estar en la gran cita mundialista de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá el año que viene.