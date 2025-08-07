Suscríbete a
+Nervión

El exsevillista Bono vuelve a optar al Trofeo Yashin

El marroquí peleará por el galardón con otros nueve porteros

La gala del Balón de Oro en la que se entregará el premio se celebrará el próximo 22 de septiembre

Sevilla FC: Sintonía para el fichaje de Bono en 2026

Bono, entre los nominados al Yashin
Bono, entre los nominados al Yashin
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Son varios los futbolistas de nivel mundial que se han marchado del Sevilla durante los últimos años. Una de las últimas estrellas que abandonaron Nervión fue Yassine Bono. El portero marroquí se marchó en el verano de 2023 al Al Hilal de Arabia Saudí y sigue rindiendo a un gran nivel en este club. Tanto es así que ha vuelto a ser nominado en el Trofeo Yashin. 

El Trofeo Yashin es un prestigioso galardón que otorga la revista France Football al mejor portero de la temporada. El premio se entregará el próximo 22 de septiembre en la gala en la que se otorgue también el Balón de Oro.

Bono ya estuvo entre los candidatos a ser ganador en las ediciones de 2023 y 2022. En la de 2023 acabó siendo el tercero en las votaciones.

Yassine Bono sigue ligado al Al Hilal, club con el que impresionó en el reciente Mundial de Clubes. El guardameta internacional marroquí de 34 años ha mantenido la puerta abierta a regresar al Sevilla en el verano de 2026, dentro de un año.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app