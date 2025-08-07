El exsevillista Bono vuelve a optar al Trofeo Yashin

Son varios los futbolistas de nivel mundial que se han marchado del Sevilla durante los últimos años. Una de las últimas estrellas que abandonaron Nervión fue Yassine Bono. El portero marroquí se marchó en el verano de 2023 al Al Hilal de Arabia Saudí y sigue rindiendo a un gran nivel en este club. Tanto es así que ha vuelto a ser nominado en el Trofeo Yashin.

El Trofeo Yashin es un prestigioso galardón que otorga la revista France Football al mejor portero de la temporada. El premio se entregará el próximo 22 de septiembre en la gala en la que se otorgue también el Balón de Oro.

Bono ya estuvo entre los candidatos a ser ganador en las ediciones de 2023 y 2022. En la de 2023 acabó siendo el tercero en las votaciones.

Yassine Bono sigue ligado al Al Hilal, club con el que impresionó en el reciente Mundial de Clubes. El guardameta internacional marroquí de 34 años ha mantenido la puerta abierta a regresar al Sevilla en el verano de 2026, dentro de un año.

