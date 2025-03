Sevilla - Rayo Vallecano: Ahora, a por la primera victoria en casa en LaLiga

Vuelve la competición doméstica esta tarde al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla FC recibe al Rayo Vallecano con una presión menos, la de la primera victoria en casa, algo que ya consiguió el martes ante el Copenhague, aunque sí que ... debe buscar el primer triunfo como local en LaLiga Santander , sobre todo si quiere consolidar el cambio de dinámica y encarar los últimos días de competición previos al parón por el Mundial con mejores sensaciones y cadencias para llegar al descanso en una posición más acorde a la que le corresponde.

Los de Jorge Sampaoli arrastraban una losa a lo largo de estos tres primeros meses de competición y era la imposibilidad de conseguir una victoria en casa, algo que tras el resultado del martes quedó atrás y debe servir para dar esa tranquilidad necesaria para desarrollar la idea de juego que quiere el argentino y que llevará a conseguir más resultados positivos. Aunque hubo evidentes carencias sobre el terreno de juego, los sevillistas se reencontraron con el gol y por partida triple.

Tras la victoria, el de Casilda dio una jornada de descanso a sus futbolistas que desde el último parón por los compromisos internacionales ha venido jugando cada tres días entre partidos de LaLiga y de la máxima competición europea. El jueves hubo ausencias destacables en el primer entrenamiento de cara al encuentro liguero. La más significativa fue la de Bono que ya estuvo ausente en el choque contra el Copenhague y que es duda por molestias en el isquiotibial aunque entró en la convocatoria, pero todo apunta a que será Dmitrovic el que defienda el arco blanco. Isco tampoco participó en la sesión del jueves pero sí lo hizo ayer por lo que no parece que vaya a tener problemas para jugar, aunque podría reservarse por estar apercibido de cara al derbi. También está apercibido José Ángel , que desde la llegada del argentino ha perdido protagonismo, algo que podría ganar Karim Rekik que lleva desde el lunes trabajando junto a sus compañeros y podría entrar en el once titular para dar descanso a Gudelj -uno de los jugadores que más presencia ha tenido en las alineaciones de Sampaoli- o incluso para que el serbio pueda jugar en su posición natural en lugar de en el centro de la defensa, opción nada descabellada teniendo en cuenta que Fernando que no termina de recuperarse y no ha vuelto a los entrenamientos con el grupo. Otro de los que no estará es En-Nesyri , que tuvo que ser sustituido a los 25 minutos de entrar en el partido contra los daneses tras lesionarse y que podría estar una semana de baja, tal y como confirmó el técnico en rueda de prensa. Evidentemente, Sampaoli tampoco podrá contar con Nianzou y Tecatito que continúan con su proceso de recuperación de las lesiones que sufren. Además el tercer portero en este caso será Matías, guardameta del Sevilla C que entra para sustituir al sancionado Alberto Flores.

Bajas sensibles en el Rayo

Enfrente estará un equipo que llega después de golear al Cádiz en casa 5-1 en un partido en el que Nteka acabó expulsado y Trejo vio la quinta tarjeta amarilla por lo que ambos no estarán en el coliseo nervionense esta tarde. Tampoco estará disponible Falcao , que sufre una lesión en el isquiotibial. Los de Andoni Iraola han sumado ocho de los últimos quince puntos en juego y son décimos a cinco puntos de los hispalenses y tres de los puestos europeos.

Ambos equipos se han enfrentado en 46 ocasiones con un balance de 28 triunfos para el Sevilla , 10 para el Rayo Vallecano y 8 empates. El último precedente disputado en terreno sevillista, acabó con una contundente victoria local 3-0, mientras que en el partido en Vallecas hubo reparto de puntos. La realidad es que esta vez los de Nervión no llegan a este choque con la dinámica positiva que han arrastrado en ocasiones anteriores, aunque es verdad que empiezan a verse brotes verdes en el juego y los resultados algo que podría favorecer que se mantuviese ese balance positivo contra los franjirrojos que tienen la oportunidad de volver a sumar en el Sánchez-Pizjuán, plaza de la que se van de vacío desde la temporada 2002-03 en la que sumaron un tanto. Para ver una victoria rayista en este campo hay que remontarse al curso 1999-00, cuando vencieron 2-3.

Ante el conjunto liderado por Andoni Iraola , los blancos tienen el reto de conseguir la primera victoria en el Sánchez-Pizjuán en el torneo de la regularidad, tres puntos más que necesarios para alejarse de la zona de descenso que en estos momentos está a sólo un punto. Tras caer de la Champions League pero mantenerse en la Europa League, el Sevilla debe centrarse en la competición doméstica, aunque aún quede el trámite del viaje a Manchester el próximo miércoles.