Los halagos de Luis de la Fuente a Monchi: «Ha sido determinante en la modernización del Sevilla»

Luis de la Fuente , seleccionador nacional sub 21, jugó en el Sevilla FC desde 1987 hasta 1991. Veinte años hace de su despedida y en su último año coincidió en el vestuario con un joven Monchi para el que solo tiene halagos.

«Era muy entrañable, muy simpático y divertido. Llegaba un futbolista joven a un equipo ya de jugadores expertos, veteranos, con jugadores que habíamos tenido un recorrido en Primera división y se integró rápidamente. También lo hicimos fácil porque creo que éramos un grupo fantástico que acogíamos con mucho afecto a quien se incorporaba a esa plantilla y recuerdo fundamentalmente esa ilusión que tenía por ser futbolista profesional y en el Sevilla concretamente, porque siempre ha tenido el corazón sevillista », cuenta sobre la llegada del ahora director técnico al vestuario sevillista.

Pero también hizo referencia a su faceta como director deportivo. «Yo creo en Dios, y creo que tenemos un camino predestinado por un toque divino. Cada uno tenemos nuestro camino marcado que hay que trabajar y, por su puesto, elaborarlo y mejorarlo pero Monchi estaba hecho para este tipo de trabajo, y a las pruebas me remito. Me parece que es, si no el mejor, uno de los mejores del mundo en su cometido. Al Sevilla lo hizo, además de toda la estructura que, insisto, ya se empezó a generar con Luis Cuervas, Del Nido, Pepe Castro, todos los presidentes que ha habido han seguido una línea, pero Monchi ha sido determinante en esa modernización del club, en esa evolución en la capacidad de captar jugadores a un precio muy asequible y venderlos que eso daba un potencial económico importantísimo para acometer otras acciones, en fin yo creo que es una de la piezas claves en la historia más reciente y más gloriosa del Sevilla y fundamentalmente en la modernización del Sevilla. A nivel de captación es top mundial», manifestó.