Granada - Sevilla (1-0): resumen, resultado y gol

Muy mal partido el del Sevilla FC este domingo en el Nuevo Los Cármenes. Los de Julen Lopetegui no supieronhacer frenet al ímpetu de un necesitado Granada y lo que sobre el papel podría haber sido en un paseo se convirtió en una pesadilla en la que ninguno de los futbolistas sevillistas sabía a lo que estaba jugando. Lo peor fue la primera parte y los minutos finales, en los que ya desquiciado protagonizaron Diego Carlos , tras ser expulsado y Ocampos, dos tanganas que no ayudaban para nada al equipo. En la segunda mitad parecía que había recobrdo un poco el orden y concierto pero el conjunto de Robert Moreno supo cerrarse bien y tratar de aprovechar los espacios que se le habrían aunque ya no pudo hacer más goles.

Ahora Julen Lopetegui tiene dos semanas por delante para reflexionr sobre qué le falta a su equipo este año que tanto le cuesta ganar cada partido y que ya hasta los que van mal le saben jugar.

Primera parte

Cae un mal Sevilla al descanso en Granada por 1-0. Los locales, muy físicos e intensos, obligaron en todo momento a la pareja de centrales Koundé-Diego Carlos a extremar las vigilancias.El Sevilla no se estiró algo hasta pasado el cuarto de hora, por medio de un disparo de Suso que apenas puso en aprietos al meta portugués Maximiano. Ni Rakitic ni Jordán evitaron en la zona ancha que el Sevilla terminara por resquebrajarse. El Granada, por contra, nunca perdió el bloque y creció con fe hasta obtener su premio. En un mal despeje al centro de los sevillistas, apareció Rochina y se sacó un zurdazo desde fuera del área que transformó en el 1-0. Golazo del centrocampista de Sagunto. De ahí al intermedio, el Sevilla lo intentó sin suerte con un par de ocasiones de Diego Carlos y Fernando.

Previa

El Sevilla FC se enfrenta al Granada CF en el encuentro correspondiente a la 8ª jornada de LaLiga , que tendrá lugar en el Nuevo Los Cármenes a partir de las 21.00. El conjunto sevillista quiere prolongar su racha de buenos resultados, ya que todavía no conoce la derrota y ha sumado cuatro victorias y cuatro empates en ocho encuentros esta campaña.

Para el encuentro ante el Granada , el técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui , tiene varias bajas importantes. A la de Delaney , que vio la cartulina roja ante el RCD Espanyol y se pierde el choque por sanción, hay que sumar la de En-Nesyri por una lesión muscular y la de Marcos Acuña por un esguince de tobillo. También es duda Jules Koundé , que no se ejercitó este viernes con el resto de sus compañeros por unas molestias.

Sigue a partir de las 15.00 con Orgullodenervion.com la previa del choque, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas:

22:53 ¡FINAL! Perdió el Sevilla FC (1-0) ante un pobre Granada. El conjunto de Julen Lopetegui se mostró incapaz de reaccionar al tanto de los locales en el peor partido de la temporada del cuadro sevillista #SevillaFC #GranadaSevillaFC Tiempo. 90' Min. 90 (1-0): Cartulina amarilla para Luis Suárez y Diego Carlos por un encontronazo. Es la segunda amonestación del central brasileño, que es expulsado #SevillaFC #GranadaSevillaFC 72' Min. 72 (1-0): ¡¡¡¡¡Uyyyyyyyy!!!!! Ocasión clara para Munir, que pudo rechazar Maximiano #SevillaFC #GranadaSevillaFC 63' Min. 63 (1-0): Cuarto cambio del encuentro por parte sevillista. Se retira Lamela y lo sustituye Óscar Rodríguez #SevillaFC #GranadaSevillaFC 55' Min. 55 (1-0): otro gol anulado al Granada por fuera de juego de Soro tras una asistencia de Rochina #SevillaFC #GranadaSevillaFC 22:03 Vuelven a saltar los protagonistas al terreno de juego. Todo listo para que comience la segunda mitad en el Nuevo Los Cármenes de Granada. Triple cambio en el Sevilla FC, Se marchan Gonzalo Montiel, Joan Jordán y Suso y los sustituyen Jesús Navas, Papu Gómez y Munir #SevillaFC #GranadaSevillaFC 21:48 Descanso en Granada. Jugadores a vestuarios. Pierde (1-0) el Sevilla FC en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada CF tras una primera mitad muy mala del cuadro de Julen Lopetegui #SevillaFC #GranadaSevillaFC 43' Min. 43 (1-0): ¡¡¡¡¡Uyyyyyyyy!!!!! Buena jugada colectiva del Sevilla FC que finalizó Joan Jordán sin acierto. El centrocampista catalán envió fuera un centro de Montiel desde la banda derecha #SevillaFC #GranadaSevillaFC 28' Min. 28 (1-0): ¡¡¡¡¡Uyyyyyyyy!!!!! Remató en plancha por encima del larguero Diego Carlos tras la prolongación de Jules Koundé #SevillaFC #GranadaSevillaFC 27' Min. 27 (1-0): Gol anulado al Granada por fuera de juego de Luis Suárez #SevillaFC #GranadaSevillaFC 24' Min. 24 (1-0): ¡GOL del Granada! Gol de Rochina, que disparó desde muy lejos y sorprendió a Bono, que pudo hacer bastante más en la acción del tanto local #SevillaFC #GranadaSevillaFC 15' Min. 15 (0-0): Se cumple el primer cuarto de hora del encuentro en el Nuevo Los Cármenes. Sigue el marcador inicial entre el Granada y el Sevilla FC #SevillaFC #GranadaSevillaFC 21:02 ¡¡¡Comienza el encuentro en el Nuevo Los Cármenes entre el Granada y el Sevilla FC!!! #SevillaFC #GranadaSevillaFC 20:59 Saltan los protagonistas al terreno de juego ¡¡¡Va a comenzar el encuentro entre el Granada CF y el Sevilla FC!!! #SevillaFC #GranadaSevillaFC 20:45 ¡¡¡Quince minutos para el comienzo del encuentro en el estadio Nuevo Los Cármenes!!! #SevillaFC #GranadaSevillaFC 20:35 Os recordamos que podéis participar en la crónica de humor de Cazón Palangana escribiendo un tuit mencionando su cuenta o con el hashtag #ElTuitaso #SevillaFC #GranadaSevillaFC 20:30 ¡Media hora para el comienzo del encuentro en el Nuevo Los Cármenes entre el Granada y el Sevilla FC! #SevillaFC #GranadaSevillaFC 20:15 ¡¡¡¡Apenas 45 minutos para que comience a rodar el esférico en el Nuevo Los Cármenes!!! ¿Cómo veis el encuentro de hoy ante el Granada? #SevillaFC # 20:10 ¿Qué os parece la alineación del #SevillaFC para medirse al Granada CF? ¿Qué cambiarías si fueras Julen Lopetegui? #SevillaFC #GranadaSevillaFC ¿Qué os parece la alineación del #SevillaFC para medirse al Granada CF? ¿Qué cambiarías si fueras Julen Lopetegui? #SevillaFC #GranadaSevillaFC 20:05 Este ha sido el once más votado por los lectores de @Orgullo_Nervion para el encuentro que va a enfrentar al Sevilla FC ante el Granada CF #SevillaFC #GranadaSevillaFC Este ha sido el once más votado por los lectores de @Orgullo_Nervion para el encuentro que va a enfrentar al Sevilla FC ante el Granada CF #SevillaFC #GranadaSevillaFC 20:00 ¡¡¡¡¡En una hora dará comienzo el partido de la 8ª jornada de LaLiga entre el Granada y el Sevilla FC!!!!!! Os estamos contando la mejor previa del choque en @orgullo_Nervion #SevillaFC #GranadaSevillaFC 19:00 ¡¡¡¡¡Apenas dos horas para que comience el encuentro de la 8ª jornada de LaLiga entre el Granada CF y el Sevilla FC!!!!! #SevillaFC #GranadaSevillaFC 18:00 ¡¡¡¡¡Restan escasas tres horas para que el esférico comience a rodar en el Nuevo Los Cármenes entre el Granada CF y el Sevilla FC!!!!!! #SevillaFC #GranadaSevillaFC 17:00 ¡¡¡¡¡Tan sólo cuatro horas para que ruede el esférico en el Nuevo Los Cármenes en el partido que va a enfrentar al Granada CF y al Sevilla FC!!!!! #SevillaFC #GranadaSevillaFC 16:00 ¡¡¡¡¡Quedan cinco horas para que comience el encuentro de la 8ª jornada de LaLiga entre el Granada CF y el Sevilla FC!!!!! #SevillaFC #GranadaSevillaFC 15:00 ¡¡¡¡¡Buenas tardes!!!!! Comenzamos con el directo de @Orgullo_Nervion del partido que van a disputar el Granada CF y el Sevilla FC correspondiente a la 8ª jornada de la LaLiga. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas vía #SevillaFC #GranadaSevillaFC

