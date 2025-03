Borussia Dortmund - Sevilla: eliminación con la cabeza alta (2-2)

El Sevilla FC cayó eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones en la eliminatoria ante el Borussia Dortmund tras empatar 2-2 en el Signal Iduna Park y tener la losa del 2-3 en la ida en Nervión. El equipo de Julen Lopetegui dio la cara hasta el final, ya que los alemanes se adelantaron en la primera parte con el 1-0 de Haaland y obtuvieron una ventaja mayor tras una rocambolesca situación con un gol anulado al noruego, un penalti pitado a Koundé, la parada de Bono a Haaland y la obligación a repetir la pena máxima para poner el 2-0. Ahí salió el Sevilla que no se rinde y En-Nesyri acortó distancias de penalti y en el último minuto de descuento logró el 2-2 pero ya no hubo tiempo para más y se acaba la aventura europea del Sevilla FC.

Al descanso en Dortmund , cae el Sevila por 1-0. La puesta en escena fue diametralmente opuesta a la de Nervión, con un Sevilla convencido de la remontada. Apenas había arrancado el envite y ya rozó el gol el conjunto hispalense. Ocampos robó, bailó sobre la frontal perfilando su disparo y descargó con toda su fuerza sobre la portería de Hitz, obligando al guardameta alemán a realizar la primera intervención del partido.

Replicó el cuadro de Terzic con un tímido lanzamiento lejano de Dahoud. Ahí se apagó la escasa luz de los locales y el Sevilla tornó en torbellino durante todo el primer acto. A los 17 minutos, Ocampos apareció de nuevo. Completó el eslalon hacia adentro, quitándose de encima a Emre Can con un túnel en carrera, y se plantó como un tren en el balcón del área para habilitar el disparo de Suso. El balón se marchó muy cerca del palo derecho de Hitz.

Ocampos había empuñado la bandera del ataque. El asedio era total, con el Borussia embotellado en su parcela, asfixiado. El argentino tuvo otra vez el 1-0 en sus botas, pero su chut, en el área pequeña, pegó en el cuerpo de Can.

Pero el fútbol no fue justo con el Sevilla, que se llevó el mazazo a los 35 minutos. El Dortmund aprovechó una mala salida del Sevilla. Koundé y Suso chocaron en banda y abrieron la autopista para la jugada letal de los alemanes. Reus llegó hasta la línea de fondo y sirvió el gol en bandeja a Haaland . 1-0. Antes del descanso, los sevillistas reclamaron un posible penalti por manos de Dahoud.

Ya se conocen las alineaciones oficiales: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán, Óscar Rodríguez; Suso, Ocampos y En-Nesyri .

Por parte del Borussia Dortmund saldrán Hitz; Mateu Morey, Emre Can, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud; Hazard, Reus y Haaland.

Para el duelo ante el Borussia Dortmund, el técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui , tiene la baja de Aleix Vidal , que sigue recuperándose de su lesión muscular. Tampoco estarán Gnagnon y Franco Vázquez , que no están inscritos para la UEFA Champions League. Además, el preparador vasco tiene las dudas de Koundé y Bono , aunque ambos se ejercitaron ayer junto al resto de sus compañeros.

Julen Lopetegui ha convocado a 24 futbolistas, que son los siguientes: Bono, Vaclik, Alfonso, Adrián, Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Sergi Gómez, Rekik, Acuña, Escudero, Fernando, Gudelj, Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Óscar Rodríguez, Papu Gómez, Suso, Ocampos, Munir, De Jong, En-Nesyri e Iván Romero .

Min. 67 (2-1): ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOL del Sevilla FC!!!!! GOOOOOOOOL de En-Nesyri desde los once metros tras un empujón de Emre Can a De Jong dentro del área