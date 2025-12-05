Lesión muscular para Juanlu y media docena de bajas en el Sevilla para la visita a Valencia

Vuelta al tajo con el foco puesto ya en LaLiga, no sin nuevos problemas para Matías Almeyda en cuanto a los efectivos disponibles. El Sevilla FC se ha ejercitado este viernes por la tarde en la que ha sido la habitual sesión de ... recuperación tras la victoria copera en Extremadura (1-2). El entrenador argentino y sus hombres, sin tiempo para parar, miran directamente al duelo del domingo ante el Valencia CF a domicilio, con la ausencia de Juanlu Sánchez.

Según detalla el parte facilitado por el club de Nervión, el canterano sevillista, que tuvo que ser sustituido en el choque del Francisco de la Hera, sufre una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo y queda pendiente de evolución. No llega en cualquier caso a Mestalla y se une a la lista de bajas del conjunto de Almeyda.

Juanlu se perderá el choque ante un rival directo, en el que tampoco podrán estar Gabriel Suazo, Januzaj, Marcao, Nianzou y el sancionado Isaac. Apelación no ha estimado el recurso del Sevilla FC en su caso y le mantiene los dos partidos de sanción por su expulsión en el derbi. El club aún podría contrarrestar la sanción del delantero canterano ante el TAD y en la justicia ordinaria.

Si no prosperaran las últimas instancias, serán seis bajas seguras las que tendrá el Sevilla FC este domingo en Valencia. Juanlu actuó de titular como lateral derecho en el duelo copero ante el Extremadura, pero tuvo que salir del terreno de juego tras la primera media hora aquejado de problemas musculares poco después de que Alfon adelantara al equipo nervionense en el marcador.

El Sevilla FC volverá a ejercitarse este sábado en la ciudad deportiva, en el que será el último entrenamiento antes de viajar a la capital del Turia. Almeyda, con media docena de bajas para un partido crucial, cruza los dedos para que no haya nuevos contratiempos.