Lesión muscular para Juanlu y media docena de bajas en el Sevilla para la visita a Valencia

Los de Almeyda preparan ya el trascendente duelo ante un rival directo

Juanlu se lesiona en Almendralejo

Juanlu Sánchez, en un entrenamiento con el Sevilla FC
Juanlu Sánchez, en un entrenamiento con el Sevilla FC ABC

F. M.

Vuelta al tajo con el foco puesto ya en LaLiga, no sin nuevos problemas para Matías Almeyda en cuanto a los efectivos disponibles. El Sevilla FC se ha ejercitado este viernes por la tarde en la que ha sido la habitual sesión de ... recuperación tras la victoria copera en Extremadura (1-2). El entrenador argentino y sus hombres, sin tiempo para parar, miran directamente al duelo del domingo ante el Valencia CF a domicilio, con la ausencia de Juanlu Sánchez.

