Más prórroga para Joan Jordán: «Necesitamos que llegue al nivel»

Almeyda da prácticamente por descartado al jugador para el duelo ante la Real Sociedad

Almeyda recuerda su encuentro con un aficionado tras el Sevilla - Mallorca: «El día que ganemos lo voy a buscar por todo el estadio»

Joan Jordán, durante un entrenamiento esta semana con el equipo
Joan Jordán, durante un entrenamiento esta semana con el equipo
Candela Vázquez

El Sevilla FC visita a la Real Sociedad con tres bajas y media. Y es que Joan Jordán, a pesar de haberse incorporado a los entrenamientos la semana pasada, no está aún para jugar. Lo dice su entrenador, Matías Almeyda, ... el cual ha asegurado en la rueda de prensa previa al duelo que el catalán aún tiene que entrenar duro para estar al nivel del resto del equipo.

