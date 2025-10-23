Más prórroga para Joan Jordán: «Necesitamos que llegue al nivel»

El Sevilla FC visita a la Real Sociedad con tres bajas y media. Y es que Joan Jordán, a pesar de haberse incorporado a los entrenamientos la semana pasada, no está aún para jugar. Lo dice su entrenador, Matías Almeyda, ... el cual ha asegurado en la rueda de prensa previa al duelo que el catalán aún tiene que entrenar duro para estar al nivel del resto del equipo.

La exigencia física es uno de los ejes de los entrenamientos del actual cuerpo técnico sevillista y Jordán lleva demasiado tiempo alejado del césped. No en vano, el centrocampista se operó el pasado verano de una hernia y hasta la semana pasada no pudo integrarse con el grupo. Había ciertas esperanzas en que Jordán pudiera estrenarse este fin de semana, pero el técnico sevillista ha echado por tierra esta hipótesis.

«Necesita tener ritmo para poder competir y ser parte del equipo«, así de claro ha sido Almeyda a la prensa este jueves. El jugador, además, ha estado enfermo esta semana y se perdió una sesión de trabajo, por lo que el argentino no le ve aún lo suficientemente a punto como para aportar al cuadro hispalense.

«Esta semana tuvo un problemita y tuvo que saltarse un entrenamiento, entrenamos menos, la semana pasada todavía no estaba y creo que necesita tener el ritmo para poder competir y ser parte«, ha explicado el técnico.

No obstante, Almeyda confía en que Jordán pueda ir incorporándose a los partidos de forma inminente y, de hecho, ha señalado el duelo ante el Toledo del próximo marte como un posible horizonte: «Tenemos un partido el martes, va a haber partidos seguidos, necesitamos por intermedio de los entrenamientos que llegue al nivel que en algún momento mostró».