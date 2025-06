El presidente del Betis valora la llegada de Cordón al Sevilla FC: «Me llegó algo de un elefante en un taburete...»

El presidente del Betis, Ángel Haro, habló ante los medios de comunicación en la presentación de Álvaro Valles como nuevo futbolista de la entidad verdiblanca. El mandatario fue cuestionado por diversos asuntos, y entre ellos se encontraba la llegada al Sevilla de Antonio Cordón como nuevo director deportivo del eterno rival, una situación que al presidente «no» le «ha sorprendido mucho, me habían llegado algunos rumores», señaló. La relación entre ambos siempre fue correcta, incluso cuando el ejecutivo extremeño hizo las maletas para marcharse del Benito Villamarín.

La anécdota de la mañana estuvo en cómo Ángel Haro valoró el fichaje de Cordón o más bien una de las frases utilizadas por el director de fútbol a la hora de valorar la grandeza sevillista y la necesidad de un cambio para volver a ser un conjunto importante. «El Sevilla es un elefante arrodillado que hay que levantar», afirmó Cordón. Haro dijo algo parecido, aunque con un matiz distinto: «Me llegó algún comentario de un elefante en un taburete...».

«No podemos estar pendientes de lo que diga alguien que ya no trabaja con nosotros», prosiguió el presidente del Betis, quien sabe que el hecho de que un ex trabajador suyo esté ahora al frente de la dirección deportiva del rival de la ciudad siempre llevará consigo cierta comparación a las dos etapas y con eso deben convivir unos y otros, por mucho que ahora el Betis esté en mejor disposición económica y deportiva que el Sevilla.

Por último, Ángel Haro fue claro a la hora de concluir sus palabras sobre Antonio Cordón: «No puedo desearle suerte». El Betis está enfocado en estos momentos en algunas ventas que pueden provocar un cambio de dirección en su mercado de fichajes, mientras el Sevilla de Antonio Cordón está pendiente de las salidas para comenzar a inscribir jugadores, situación que vivió de primera mano el nuevo director deportivo sevillista precisamente en el club que ahora en su eterno adversario.