La Policía encuentra en el móvil de Kike Salas evidencias de apuestas ilegales

Empiezan a conocerse detalles de la investigación abierta contra el central canterano del Sevilla FC, Kike Salas, por supuestas apuestas ilegales después de que se hayan publicado algunas pruebas del teléfono móvil incautado en su día al futbolista cuando fue interrogado el pasado 14 de enero. El Confidencial ha publicado este jueves algunos de los mensajes encontrados en el dispositivo personal del zaguero sevillista que demuestran que forzó las tarjetas amarillas en cinco partidos de Primera división de la temporada 23-24 para efectuar dichas apuestas ilegales.

Además, según esta información, se han identificado hasta una decena de personas del entorno más cercano de Kike Salas que se habrían visto beneficiadas. Por ejemplo, César G., al que el futbolista del Sevilla tiene guardado como 'Richii', con el que se cruzó mensajes como «tendrás 500 en la cuenta. Son 300 míos y tuyos 200. Le metió 50 a Isco». También se asegura en dicha noticia que el central sevillista usó cuentas falsas para apostar a sus propias cartulinas amarillas.

Hay que recordar que este espinoso asunto saltó a mediados del pasado mes de enero de este año, cuando la Policía Nacional se personó en el entrenamiento del Sevilla que se estaba llevando a cabo esa mañana en la ciudad deportiva Cisneros Palacios, ante la sorpresa de todos los presentes. El futbolista no dudó en acompañar a los agentes, que lo trasladaron a los juzgados de Morón de la Frontera, su localidad natal, donde le tomaron declaración. Kike Salas se acogió en ese momento a su derecho a no declarar y quedó en libertad, pero tuvo que dejar su teléfono móvil para que los investigadores tomaran del dispositivo las pruebas necesarias para continuar con la investigación, detalles que se han conocido tras la publicación de este jueves. El club de Nervión hacía público un comunicado oficial en el que mostraba «su total respeto a los procedimientos judiciales. Igualmente, quiere destacar su respeto al principio de presunción de inocencia de nuestro futbolista. Naturalmente, el Sevilla FC condena cualquier conducta fraudulenta en el mundo del deporte y en particular las que puedan afectar a la integridad de la competición».

Sanciones incluso para familiares y entorno

Entonces, las primeras líneas de investigación indicaban que Kike Salas no se habría lucrado personal y directamente de estos actos, pero sí personas de su entorno más cercano. No obstante, LaLiga contempla sanciones deportivas muy severas en ambos casos, algo que ya sabía el propio Kike Salas. Y es que todos los jugadores de LaLiga reciben charlas informativas sobre este asunto ante el auge de las apuestas deportivas. En estas formaciones, se les explica a los jugadores que la familia de los mismos no puede apostar, porque sería como si apostasen ellos mismos. Además, en dichas charlas se les informa de las penas deportivas que acarrea no sólo el amaño de un partido sino, en este caso, el tema de las tarjetas amarillas. Es más, en dichas charlas también se informa de la limitación de los profesionales de la comunicación, que tienen acceso a información privilegiada por su trabajo, a la hora de realizar apuestas.