La nueva vida de Januzaj y la luz con Almeyda y Cordón: «El dinero nunca fue un problema, amo el fútbol y sólo quería jugar»

Pausado pero rotundo. Como se expresa en el campo, también ante la cámara. Adnan Januzaj (Bruselas, 1995), ese niño prodigio que el Manchester United fichó con apenas 16 años, quiere volver a sentirse futbolista en el Sevilla. «He perdido dos o tres años de ... fútbol, de mi vida», confiesa el belga, que este verano vio la luz con las llegadas de Antonio Cordón y Matías Almeyda. Un cambio en la dirección del club que le ayudó a recoger el guante y a intentar sacarse, pese a esa imagen indolente, esa espina clavada que tiene como sevillista.

¿Qué ha cambiado en Januzaj?

Mi vida no ha cambiado mucho. Soy la misma persona desde hace muchísimos años. No he cambiado mis principios, siguen siendo los mismos. Lo único distinto es la confianza de la gente. Cuando un jugador siente que lo respaldan, va a rendir mejor. Si una persona te hace daño, tú no vas a tener el mismo compromiso.

Entonces, ¿qué le ha pasado en el Sevilla?

Igual son muchos motivos… Tampoco me gusta hablar mucho de las cosas que me han pasado. Todo eso queda ya olvidado. Son cosas del fútbol y que no te dejan estar concentrado en lo que haces.

¿Cuándo se dio cuenta este verano de que algo cambiaba?

Hablando con el míster. Él me dijo que me veía comprometido, que yo siempre lo había estado, pero que el míster esté pendiente de ti te ayuda mucho. Me había visto jugar antes y me ha dado confianza desde que hablé con él. Me dijo: 'mira, yo quiero que te quedes aquí, porque quiero utilizarte y que des la mejor versión de ti mismo'. Eso me dio confianza.

Luego vino el tema económico, ¿cómo surgió esa reducción?

El Sevilla tiene dificultades económicas y he hecho ese esfuerzo porque al final lo que me gusta es jugar. Desde pequeño he jugado, desde que tenía cuatro años ya me gustaba tener la pelota donde fuera. Eso es lo que me gusta realmente, jugar al fútbol y no estar descartado, dentro-fuera… Eso genera inestabilidad y nunca me había pasado. Desde que empecé con 17 años siempre he estado jugando.

Pero es extraño que eso suceda en un futbolista...

A mí nunca me habían planteado algo así. Si me lo hubieran dicho hace un año o dos, con los problemas económicos del Sevilla, también lo hubiera hecho. Yo lo que quiero es jugar el fútbol, el dinero nunca fue un problema. Por jugar hubiera hecho lo que sea. Este año ha habido una mejor comunicación, he hablado con el presidente, con Cordón, que me conocía desde hace tiempo. No es porque sea mi último año de contrato. No sé sabe lo que va a pasar en el futuro, lo mismo sigo aquí.

Aquí se le ha criticado por falta de compromiso. ¿Cómo se sentía cuando escuchabas o leías algo así?

Si yo tengo que escuchar lo que dice todo el mundo, te vuelves loco. Sé quién soy, soy la misma persona de siempre, estoy siempre alegre con mis compañeros, con la gente del club o con los de fuera también. Lo que opinase la gente de mí me daba igual. Si tú estás pendiente de lo que la gente dice de ti, no vas a rendir. Hay casos en los que algunos piensan dejar su carrera. Son situaciones difíciles y yo nunca he bajado los brazos. Me encanta el fútbol y siempre me ha gustado jugar. Hacer el deporte que me ha dado la vida y que me ha gustado desde pequeño. Ni una lesión ni nadie me lo puede quitar. Y ha llegado el míster, me ha dado esa alegría de poder jugar al fútbol otra vez y disfrutar de mi calidad.

Hablas de Almeyda, pero no sólo ha sido con usted. ¿Qué os ha dado el entrenador?

No sabría decírtelo muy bien con palabras... Es confianza, cercanía, creer en ti. Él habla mucho con todos, también el hecho de haber sido futbolista hace que entienda nuestras situaciones. Él sabe lo que siente un futbolista cuando no está bien. Sabe lo duro que puede llegar a ser.

Siempre ha tenido personalidad, desde que le dieron el '11' de Giggs...

Claro, si no, no jugaría al fútbol, lo dejaría y me pondría a hacer otra cosa en la vida. Para un futbolista lo que te hace más feliz es poder jugar, es lo que has elegido desde pequeño. Amo el fútbol. Eso siempre lo tenía en mi cabeza y quería demostrarlo. No he tenido suerte en los últimos años para demostrar mi calidad, pero es difícil cuando estás dos o tres años parado. Son dos o tres años que pierdes, como si los perdieras de tu vida. Intenté moverme a otros equipos para disfrutar del fútbol y olvidarme de las cosas. Al final estoy contento de este año poder demostrar a la gente lo que han perdido durante dos años y lo que me he perdido yo también. Estoy muy motivado porque sé lo que puedo aportar dentro de un grupo. Lo he hecho durante toda mi carrera y estoy con ganas de revertir la situación. Que los aficionados, que el club y toda la gente puedan disfrutar de mí otra vez.

Desde que debutaste en el United hubo muchas expectativas sobre usted. ¿Eso le ha podido presionar?

No, dentro del campo no pienso en eso. Las jugadas me salen porque es algo que llevo dentro, Dios me dio ese don de poder hacer esas cosas en un campo. Eso no lo pierdes nunca. Pero luego, como te he dicho, es la confianza de la gente. Cuando una persona te la da, tu trabajo siempre va a estar mejor. Y si una persona te hunde, te va a hundir del todo. Es así. Ahora tengo 30 años, todavía soy joven.

¿No crees que en el Sevilla no se te conoce bien?

Aquí la gente tampoco ha podido ver mi mejor versión de jugador. Pero tengo muchos amigos en Sevilla fuera del fútbol, me llevo súper bien con esa gente y son amigos para toda la vida.

A usted lo empezamos viendo como extremo puro y ahora juega mejor por dentro. ¿Es la experiencia?

El fútbol ha cambiado. En Inglaterra era más de ida y vuelta, pero ya en la Real lo hice de otra manera. Jugué en la izquierda, en la derecha, de '10', incluso de '9'. Es cierto que el tiempo te da experiencia, ves las cosas de otra manera y ayudas al equipo de otra forma. Pasé de Inglaterra a la Real porque entendía que el fútbol español le iba mejor a mis características y allí pasé cinco años muy buenos, con Imanol. Entramos en Europa cada año, ganamos la Copa del Rey...

¿Por qué no renovó en la Real?

Entendí que se había acabado un ciclo. Habían sido cinco años en los que las cosas me habían salido bien, pero sentí que tenía que cambiar. Ese verano tuve muchas ofertas y me llamaron desde muchos sitios. Me vine al Sevilla porque quise seguir en España.

Habla bien de Imanol, pero también tuvo broncas...

Sí, pero nos entendimos muy bien. Él me exigía, pero eso es bueno. Si un entrenador pasa de ti es que entiende que no le vales. Por mi estilo de juego yo puedo parecer un futbolista algo pasota, pero es mi manera de jugar. Me viene bien un entrenador que me apriete, que me saque ese trabajo. Entrenadores exigentes han creído es mí y me han puesto a jugar.

¿Qué entrenador le ha ayudado más?

Ferguson, Moyes y Almeyda también. Ahora le doy las gracias al míster que está aquí. No es fácil para él también venir y decir yo quiero que ese jugador esté aquí conmigo. Normalmente, cada entrenador juega con sus cartas porque dicen que igual yo me juego algo y el jugador no sé si me va a rendir o no, pero él no. Él ve a la persona antes y me ha ayudado mucho. Se lo agradezco.

Antes hablaba de que te consideras joven con 30 años. En el vestuario tienes dos ejemplos como Azpilicueta y Alexis que siguen rindiendo...

Sí, claro. Y encima tienen una carrera muy grande. Son jugadores con mucha experiencia, también jugué contra ellos en la Premier League. Son jugadores con muchísima calidad. Al final la edad es un número. Si ves a jugadores como Messi y Cristiano que van hasta los 41 años y hoy hay un montón de jugadores así. Hoy se lleva un tipo de vida que te ayuda, tenemos máquinas para poder recuperar… Un montón de cosas que no había antes. Todo eso también te da más años para poder jugar.

¿Se considera un espejo para los jóvenes?

Lo puedo ser, siempre que pueda ayudar a un joven estoy encantado. Al final yo he pasado por lo que son ellos también. Sé lo que estar en un equipo grande con jugadores que tienen nombre y es diferente. Tú quieres llegar ahí y siempre me ha gustado ayudar a la gente.

¿Qué reto se marca con el Sevilla?

No hay que ponerse mucha presión, hay que ir partido a partido. Es lo que nos transmite el míster. No puedes pensar en jugar el año que viene la Champions. El fútbol no funciona así. Hay que ir partido a partido, pelear en cada uno. Eso es lo más importante y los que nos va a dar confianza. Hay que estar unidos como equipo y tirar hacia delante.

Ya jugó dos Mundiales con Bélgica, ¿sueñas con poder volver a la selección?

Tampoco me preocupa demasiado. Lo primero es rendir bien en tu club, luego te llega el resto. Llevo dos Copas del Mundo, pero no me pongo muchas cosas dentro de la cabeza. Para mí ahora lo más importante es rendir en el Sevilla. Luego, que pase lo que tenga que pasar.