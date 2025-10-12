Suscríbete a
La nueva vida de Januzaj y la luz con Almeyda y Cordón: «El dinero nunca fue un problema, amo el fútbol y sólo quería jugar»

El belga, que contó con la confianza del entrenador desde el primer día, quiere sentirse de nuevo futbolista como jugador del Sevilla

Adnan Januzaj posa en la ciudad deportiva del Sevilla
Adnan Januzaj posa en la ciudad deportiva del Sevilla
Samuel Silva

Pausado pero rotundo. Como se expresa en el campo, también ante la cámara. Adnan Januzaj (Bruselas, 1995), ese niño prodigio que el Manchester United fichó con apenas 16 años, quiere volver a sentirse futbolista en el Sevilla. «He perdido dos o tres años de ... fútbol, de mi vida», confiesa el belga, que este verano vio la luz con las llegadas de Antonio Cordón y Matías Almeyda. Un cambio en la dirección del club que le ayudó a recoger el guante y a intentar sacarse, pese a esa imagen indolente, esa espina clavada que tiene como sevillista.

