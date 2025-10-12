El día que Januzaj se estrenó con el United y la lección de Scholes: «Bien hecho, niño»

Con apenas 16 años recién cumplidos, Adnan Januzaj puso rumbo al Manchester United. El club inglés, entonces uno de los equipos más avanzados en captar talento joven, tenía puestas sus miras en ese extremo que brillaba en las categorías inferiores del Anderlecht. Sus primeros ... meses en Mánchester no defraudaron. Elegido mejor jugador del equipo reserva, al ser galardonado con el premio Denzil Haroun, Januzaj llamó la atención de sir Álex Ferguson, el mítico entrenador del conjunto mancuniano.

Ferguson dirigía entonces a aquel United que era uno de los grandes equipos de Europa. Rio Ferdinand, Paul Scholes, Ryan Giggs, Wayne Rooney… Toda una serie de futbolistas históricos que todavía agotaban sus exitosas carreras. «Yo llegué allí y estaba perdido. Ves a todos esos jugadores, te pones tímido y te pueden intimidar. Tú los ves como si fuesen Dios», recuerda Januzaj sobre esos primeros días en aquel histórico United.

Poco después, Ferguson quiso probar de primera mano a Januzaj, al que citó para un entrenamiento. El belga, que aún no había cumplido los 17 años, recibió el consejo de su entrenador de entonces, Warren Joyce, para ese primer día con los mayores. «Entonces la mentalidad era distinta a la de hoy. Mi entrenador en el sub 21 me dijo: 'cuando estés con el primer equipo, no lo dudes, si tienes que realizar una entrada ve con las dos piernas y mata a alguien o lo que sea. No tengas miedo'», señala Januzaj con una sonrisa que se le viene al rostro rememorando aquellos momentos. Dicho y hecho. En una acción de un balón dividido, Januzaj se cruza con Paul Scholes, toda una leyenda del United que a sus 38 años agotaba su carrera. «En el primer entrenamiento, le entré con las dos piernas, muy fuerte. Me levantó, me miró y me dijo: 'bien hecho, niño'. Yo estaba flipando», comenta el belga sobre cómo era entrenar en aquel equipo de Ferguson. «Te enseñaban que en el fútbol hay que competir cada día», añade sobre lo que significaba todo ese episodio.

Januzaj no llegó a debutar con el mítico entrenador británico, que sí lo citó para su último partido con el United. Ferguson le ofreció el dorsal '44' y lo llevó al banquillo en la última jornada ante el West Bromwich Albion, aunque se quedó sin minutos. «Cuando tienes un entrenador así, que lo ha hecho todo en su carrera y sigue dándote consejos para que puedas ser mejor jugador es algo muy importante», dice Januzaj, que sí debutaría al año siguiente con David Moyes, el elegido para sustituir a Ferguson, en el banquillo.

Con el escocés se asentaría como jugador del primer equipo, con apenas 18 años, disputando hasta 27 partidos esa temporada. No fue fácil esa transición sin Ferguson, y Moyes acabaría despedido antes de finalizar el campeonato, siendo Ryan Giggs quien acabase la temporada. Al verano siguiente llegaría Louis Van Gaal al banquillo del United y ahí comenzarían los problemas para Januzaj, que en el segundo año del neerlandes se marcharía cedido al Borussia Dortmund. Pero ésa ya es otra historia distinta de aquel joven que llegó al United como una de las grandes promesas del fútbol europeo.