El día que Januzaj se estrenó con el United y la lección de Scholes: «Bien hecho, niño»

El belga fichó con 16 años por el conjunto inglés, entonces dirigido por si Álex Ferguson

Krychowiak, el escudero del gran Sevilla de Emery: «No estaba hecho para aquel equipo, pero di algo distinto: carácter»

La nueva vida de Januzaj y la luz con Almeyda y Cordón: «El dinero nunca fue un problema, amo el fútbol y sólo quería jugar»

El esfuerzo de Januzaj para jugar ante el Barça: «Los compañeros me decían que era imposible»

Un joven Januzaj, en un amistoso contra el Sevilla en 2013
Un joven Januzaj, en un amistoso contra el Sevilla en 2013
Samuel Silva

Con apenas 16 años recién cumplidos, Adnan Januzaj puso rumbo al Manchester United. El club inglés, entonces uno de los equipos más avanzados en captar talento joven, tenía puestas sus miras en ese extremo que brillaba en las categorías inferiores del Anderlecht. Sus primeros ... meses en Mánchester no defraudaron. Elegido mejor jugador del equipo reserva, al ser galardonado con el premio Denzil Haroun, Januzaj llamó la atención de sir Álex Ferguson, el mítico entrenador del conjunto mancuniano.

