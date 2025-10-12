El esfuerzo de Januzaj para jugar ante el Barça: «Los compañeros me decían que era imposible»

La presencia de Adnan Januzaj ante el Barcelona fue toda una sorpresa , aunque Matías Almeyda quiso premiar el esfuerzo del belga incluyéndolo en la convocatoria. Al final, incluso el entrenador argentino recurrió a su jugador en su intento de tener más la posesión del ... balón, en esos minutos del segundo tiempo en los que el Sevilla comenzó a sufrir con las acometidas del equipo azulgrana.

Días antes del partido, casi nadie apostaba por la presencia de Januzaj. Un esguince en el tobillo izquierdo había dejado al atacante casi descartado. El hinchazón que presentaba en la zona dañada complicaban sobremanera su presencia en el partido, pero Januzaj llegó a tiempo. Dobles sesiones de trabajo con los fisioterapeutas e incluso cuidados en su domicilio llevaron a que el belga pudiera estar disponible para un Almeyda que lo esperó hasta el último momento.

«Tuve que forzar un poco. Jugué con molestias, sobre todo en los primeros minutos cuando entré al campo. Te tienes que adaptar a esas molestias que sientes, pero luego me fui encontrando mejor», señala Januzaj en su conversación con ABC. «Emocionalmente está bien, con confianza y le doy un valor especial a los jugadores que quieren estar. Mañana definiremos todas estas situaciones», había dicho Almeyda en su conferencia de prensa previa al partido, que se produjo dos días antes del mismo.

El tobillo de Januzaj tras el partido ante el Barcelona

Tras acabar el encuentro, y después de recibir las felicitaciones de sus compañeros y del cuerpo técnico, Januzaj mostró el estado de su tobillo en las redes sociales. El color amoratado y todavía un poco inflamado exhibían que la articulación no se encontraba al 100%. «Unos días antes de la foto estaba peor aún. Casi ni se veía con el hinchazón. Pero yo quise hacer el esfuerzo de estar en el campo con el equipo y dar el máximo para ayudarlos si hacía falta. Algunos compañeros me dijeron que era imposible y que cómo iba a llegar a tiempo, pero con trabajo lo conseguimos«, relata el belga, que volvió a demostrar que esta temporada es diferente.

Sin entrenarse con el grupo durante toda esta primera semana del parón liguero por los compromisos de las selecciones, la idea es que Januzaj pueda incorporarse desde el lunes a los entrenamientos. Un nuevo trabajo de recuperación para ponerse al 100% y poder ayudar al Sevilla en el duelo del próximo sábado ante el Mallorca.