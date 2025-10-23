Lista del Sevilla FC para visitar a la Real Sociedad con Castrín y Alfon como novedades

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda ha ofrecido la lista de 24 jugadores que esta tarde se desplazan a San Sebastián para disputar el choque que abrirá la 10ª jornada de LaLiga EA Sports entre la Real Sociedad y el conjunto ... nervionense.

En ella, tal y como se esperaba, no estarán presentes los dos jugadores que acabaron lesionados el duelo anterior ante el Mallorca: César Azpilicueta y Batista Mendy. En su lugar, entran el ya recuperado Alfon y el canterano Andrés Castrín. Tampoco están en la convocatoria Álvaro Ferllo, Nianzou ni Joan Jordán.

La lista completa la conforman: Odysseas Vlachdimos, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Kike Salas, Castrín, Ramón Martínez, Marcao, Cardoso, Suazo, Oso, Gudelj, Agoumé, Manu Bueno, Sow, Januzaj, Alexis, Vargas, Ejuke, Alfon, Peque, Akor e Isaac.

Almeyda deberá reestructurar su alineación e introducir, como mínimo, a un nuevo central en su equipo por la sensible baja de Azpilicueta, dependiendo de si mantiene la defensa de cuatro como en los últimos choques contra el Barça y el Mallorca en el Sánchez-Pizjuán, o si por el contrario vuelve a una línea de tres centrales que también ha empleado en otras fases de este campeonato.

Andrés Castrín fue importante en el arranque de LaLiga para Almeyda. El pasado fin de semana bajó al Sevilla Atlético para disputar su primer partido del curso con el primer filial de Jesús Galván.