La exigencia de Guido Bonini, clave para el cambio del Sevilla FC

El Sevilla FC cambió de entrenador y de director deportivo el pasado mes de junio para dar un cambio de rumbo a su deriva deportiva. No en vano, el equipo acumula tres temporadas sin clasificarse en puestos europeos vía liga y, lo que es peor, el pasado campeonato registró su peor clasificación del siglo XXI. Un punto fue el que separó al Sevilla del descenso y, por eso, los gestores del club decidieron tomar cartas en el asunto y apostar por otros perfiles. Ya el tiempo dirá si se acierta o no.

De ahí la llegada de Antonio Cordón como director de fútbol y la elección de Matías Almeyda para dirigir el banquillo sevillista. Almeyda mantiene una idea de fútbol similar a la de García Pimienta, pero con un fútbol más físico. De hecho, uno de los cambios que más han llamado la atención en la ciudad deportiva en la gran carga física que tienen los jugadores desde que el argentino llegó al club.

Guido Bonini es el encargado de diseñar toda esta parte. Preparar físicamente a los jugadores para que logren dar su máximo competitivo hasta el final del calendario. Almeyda ha explicado que Bonini lleva con él desde que emprendiera su faceta como entrenador. De hecho, es el único de su staff que lo acompaña desde el principio y confía plenamente en él.

«Lo conozco a la perfección, me gusta trabajar con él y todo lo que hace es en conjunto. Cumple una función muy grande en mi tarea, desde sus entradas en calor hasta las pesas que levantan lo sé. Le doy libertad porque yo no soy preparador físico, pero va de la mano con el trabajo que hacemos«, ha explicado Almeyda en su primera rueda de prensa previa a la jornada 1 de LaLiga.

Metodología con riesgos

Almeyda ha contado que cuando llegaron se dieron cuenta que los datos de rendimiento anteriores eran «diferentes». De hecho, uno de los conflictos que la plantilla tuvo con García Pimienta fue que los jugadores reclamaron más trabajo físico en su día a día. Deseo concedido.

Desde que llegó Bonini, los jugadores tienen doble sesión de entrenamiento. «Triple si contamos el gimnasio», ha matizado Almeyda. Una exigencia física que tiene consecuencias, que son las lesiones que se han ido produciendo a lo largo de la pretemporada. Hasta una decena de jugadores del Sevilla se han lesionado este verano. No obstante, quitando la de Nianzou y Jordán, las dolencias no han sido preocupante.

«Cuando uno cambia una metodología está el riesgo de la lesión, porque vimos números distintos a los nuestros. Son riesgos, pero hemos tenido lesiones mínimas, normales de la exigencia. Hay jugadores que vienen con lesiones de otros momentos y ahí entra el cuidado mirando al futuro«, ha desgranado el entrenador sevillista.

De esta forma, el nuevo Sevilla de la 25-26 se sostendrá en gran medida de una forma física que irá en crecimiento a lo largo del curso, «el campeonato es largo», ha señalado Almeyda. Y la idea es que el equipo llegue dándolo todo hasta el último partido.