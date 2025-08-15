Almeyda advierte a Lamela: «Mientras no me supere a mí, estará bien»

El regreso de Erik Lamela es un hecho. El argentino ha colgado las botas con 33 años por problemas físicos, pero ya tiene otro trabajo debajo de brazo: pertenecer al cuerpo técnico de Matías Almeyda. El técnico del Sevilla lo ha confirmado este viernes en la rueda de prensa previa a la primera jornada de LaLiga y ha ensalzado la figura del jugador: «Es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol argentino».

Y es que Almeyda lo conoce bien, puesto que han sido compañeros dentro del terreno de juego y también lo ha tenido a sus órdenes durante esta última temporada en el AEK de Atenas. Ha sido el entrenador del Sevilla el que ha reconocido que el 'Coco' se retira por problemas físicos, puesto que, a sus 33 años, el jugador aún podría haber dado algo más de sí.

«A Lamela lo conocí con 17 años, lo tuve como compañero, un crack, uno de los mejores futbolistas argentinos. Siendo entrenador me lo quise llevar y no pudo ser, pero en el último año lo pude tener, lo pude disfrutar como entrenador. Siempre he seguido su proceso y como amante del fútbol ha hecho una carrera espectacular, aunque su físico le ha dicho basta«, ha reconocido el técnico sevillista.

No obstante, para que la retirada sea menos dramática, el Sevilla le ha abierto las puertas para que inicie su nuevo camino profesional: «Soy una entrenador que apuesta por la gente joven y si él puede aportar una cuarta parte de lo que aporta en la cancha, me va a hacer mejor entrenador. Se siente identificado con estos colores, quiere a la ciudad y es un buen aporte que tendré en mi grupo y sé lo difícil que es hacerse a un lado y voy a estar a su lado para superarlo... mientras no me supere a mí, estará bien«.