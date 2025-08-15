Almeyda: «Ojalá pueda hacer en el Sevilla lo mismo que el 'Cholo' en el Atlético»

Matías Almeyda se estrenó en la sala de prensa de la ciudad deportiva este viernes. El técnico se mostró ilusionado dos días antes de afrontar su primer duelo liguero de la temporada ante el Athletic Club. Se trata del primer periplo del argentino en la liga española como entrenador. Una misión que no le da vértigo y que ve asume con ganas: «Venimos trabajando con las mismas ganas y sensaciones, no modifica que sea o no un amistoso. Estoy lleno de ilusiones y sueños, hoy es un día especial y esta semana también lo está siendo. Dentro de la alegría de ser el entrenador de este club, he sufrido la pérdida de un ser querido y ha sido una mezcla de sensaciones extrañas. Estamos muy enfocados, la pretemporada fue buena y el domingo arrancará algo que tiene que ser lindo«.

Respecto a las inscripciones, el técnico ha asegurado que el equipo competirá, a pesar de contar con sólo quince jugadores inscritos, de los que dos de ellos están lesionador (Badé y Nianzou), mientras que Pedrosa se ha incorporado este mismo viernes al entrenamiento y llega muy justo. «En principio varios equipos están en la misma situación, es lo normal. No hay excusa, yo vino acá y no vine a poner excusas. Estoy enfocado en lo que quiero, el lema del Sevilla es que nunca se rinde y yo me lo tomo en serio. Hemos preparado el equipo, el torneo es largo y vamos a luchar con las armas que tenemos y sin excusas», ha explicado.

Además, Almeyda ha querido aclarar que esperaba que el arranque liguero fuera así, tal y como se lo explicaron durante la primera reunión que tuvo con el Sevilla FC: «Estoy enfocado en la liga, no puedo distraerme en situaciones que no dependen de mi. Entiendo que no somos el único club que estamos así, son pocos lo que tienen todo a disposición. No voy a poner excusas, repito. Cuando tuve la primera reunión, no me mintieron. Sé a lo que vine y lo estoy agarrando con un amor tremendo y no lo voy a soltar. Quiero que este equipo vuelva a conquistar al público y los resultados lleguen. Todos los cambios requieren un tiempo«.

En esta línea, el técnico ha querido incidir en que apuesta en sus jugadores: «Tenemos buenos jugadores, una gran afición y es cierto que venimos de un momento complicado. Lo negativo atrae a lo negativo y lo positivo trae cosas positivas, yo voy en ese lado. Quiero este lugar, con toda mi alma«.

Cuestionado por la situación de crispación de la afición con el club, Almeyda tiene claro que quiere ganarse su respeto: «Creo y respeto las opiniones, pero yo no pongo excusas. Fui hincha, el hincha quiere ganar. Está en nosotros convencerlo para que estén contentos y nos den un plus. Unidos vamos a ser más fuertes«.

Ya hablando de su próximo rival, el argentino ha alabado al Athletic Club y a su entrenador: «Es difícil que hable de los rivales porque soy muy respetuoso, pero a todos les quiero ganar. Tienen un gran entrenador y ha hecho grandes partidos de pretemporadas, tienen grandes jugadores. Respetando sus puntos fuertes, tenemos que identificar sus puntos débiles para sacar ventaja. Todos arrancamos hoy con la idea de que nos vaya bien. Es un gran rival».

Además, Almeyda ha reconocido que ha probado varios sistemas de juego durante esta pretemporada, pero que ya tiene decidida una idea fija: «No me encierro en un sólo sistema, dentro del partido se va modificando. He querido probar y ver qué soluciones podemos tener dependiendo de los rivales. Los últimos partidos de pretemporada los jugadores se cuidan, no quieren arriesgar, pero me dieron sensaciones buenas. Tengo definido el sistema, lo descubriremos el domingo«.

No obstante, el técnico sevillista ha advertido: «Es difícil que el domingo veamos la perfección, estamos en ese proceso, en esa búsqueda».

Cuestionado por su comparación con Simeone, Almeyda tiene muy claro que esto es un halago y también una meta: «A Cholo lo admiro como entrenador, cuando él arrancó me llamó para ser parte de su staff pero yo no estaba para esa función. El amor que el Cholo le tiene al fútbol, ojalá que yo pueda hacer en el Sevilla lo mismo que ha hecho él en. el Atlético. Lo que ha hecho es muy difícil, quedarse en un lugar y que se convierta en su casa».

Además, el técnico sevillista ha hablado de la actualidad de mercado, en concreto, sobre el futuro de Juanlu y si viajará a Bilbao: «Mañana daré la lista de los jugadores que van a viajar. Juanlu está entrenando, por ahora está acá y yo lo entreno de la misma manera».

Por último, se ha referido en los recién recuperados Idumbo, Ejuke y Pedrosa y ha admitido que, «aunque están a disposición del equipo, no van a estar para los 90 minutos».