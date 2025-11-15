Suscríbete a
+Nervión

Esteban, exportero del Sevilla FC: «Estaba rodeado de los mejores en aquel momento»

El exportero asturiano militó en el conjunto hispalense en las temporadas 2003-04 y 2004-05

Gran expectación en Almendralejo para el partido de Copa ante el Sevilla: el Extremadura ya trabaja para el reparto de entradas visitantes

Esteban, exportero del Sevilla, en la entrevista con Offsiders
Esteban, exportero del Sevilla, en la entrevista con Offsiders offsiders

Alberto Moreno

El Sevilla FC vivió una de las épocas más importantes de su historia en la primera década del siglo XXI con la consecución de títulos como las ediciones de la Europa League de 2006 y 2007.

Antes de tocar plata en ... aquellos años, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán fue testigo del paso de grandes futbolistas. En la temporada 2003-04, el Sevilla FC contaba con una plantilla joven y plagada de futbolistas que al poco tiempo despuntaron en los mejores clubes del mundo. Por aquel entonces, el portero titular era Esteban, quien ha contado en el canal de Offsiders, cómo vivió compartir vestuario con aquellos jugadores. «Estaba rodeado de los mejores en aquel momento. A la hora de divertirnos y de ser felices, hacíamos cosas de un equipo amateur«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app