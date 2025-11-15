Esteban, exportero del Sevilla FC: «Estaba rodeado de los mejores en aquel momento»

El Sevilla FC vivió una de las épocas más importantes de su historia en la primera década del siglo XXI con la consecución de títulos como las ediciones de la Europa League de 2006 y 2007.

Antes de tocar plata en ... aquellos años, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán fue testigo del paso de grandes futbolistas. En la temporada 2003-04, el Sevilla FC contaba con una plantilla joven y plagada de futbolistas que al poco tiempo despuntaron en los mejores clubes del mundo. Por aquel entonces, el portero titular era Esteban, quien ha contado en el canal de Offsiders, cómo vivió compartir vestuario con aquellos jugadores. «Estaba rodeado de los mejores en aquel momento. A la hora de divertirnos y de ser felices, hacíamos cosas de un equipo amateur«.

Dani Alves, Baptista, Reyes, Jesús Navas y Sergio Ramos fueron los futbolistas que más le impresionaron durante su etapa en el conjunto de Nervión. «A Sergio Ramos se le vio en el primer entrenamiento, cuando le hizo una entrada a un compañero. El compañero tiró de veteranía y no se arrugó, sino que a la siguiente más«. Otro de los jugadores más importantes de la historia reciente del Sevilla FC es Dani Alves. El brasileño fue una pieza clave en los tres primeros títulos europeos del Sevilla (dos Europa League y una Supercopa de Europa). Por su parte, Esteban alucinaba con él: «Lo de Dani Alves era una cosa increíble, el físico que tenía, cómo le pegaba a la pelota, llegaba y decidía muy bien«. La salida del portero asturiano del conjunto hispalense se hizo efectiva en 2005. A día de hoy, Esteban guarda un buen recuerdo de las facilidades que le dieron Monchi y Jose María del Nido Benavente para marcharse al Celta: «Monchi es un crack. Él y José María del Nido se portaron conmigo de diez».

