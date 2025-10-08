Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Dimite la consejera de Salud, Rocío Hernández, por la crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía

Carmona desvela lo que ha conseguido Almeyda: «El vestuario estaba mal y no sabíamos a qué agarrarnos»

El lateral del Sevilla ha vuelto a encontrar su mejor versión tras anotar un gol y dar una asistencia en los dos últimos partidos

Sevilla FC: Alexis Sánchez, el mensaje del líder comprometido

Carmona, en un calentamiento con el Sevilla
Carmona, en un calentamiento con el Sevilla abc

Alberto Moreno

El gran nivel que está desplegando el Sevilla FC en los últimos compromisos ligueros llega bajo la dirección de Matías Almeyda, que está logrando exprimir al máximo el rendimiento de gran parte de su plantilla. Uno de los jugadores que más está destacando ... en el inicio de temporada del equipo sevillista es José Ángel Carmona, que se ha convertido en un fijo en las alineaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app