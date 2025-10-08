Carmona desvela lo que ha conseguido Almeyda: «El vestuario estaba mal y no sabíamos a qué agarrarnos»

El gran nivel que está desplegando el Sevilla FC en los últimos compromisos ligueros llega bajo la dirección de Matías Almeyda, que está logrando exprimir al máximo el rendimiento de gran parte de su plantilla. Uno de los jugadores que más está destacando ... en el inicio de temporada del equipo sevillista es José Ángel Carmona, que se ha convertido en un fijo en las alineaciones.

Tras la goleada al FC Barcelona y un arranque de liga muy positivo para el cuadro de Nervión, Carmona ha destacado en los medios oficiales del Sevilla FC la ilusión de la afición: «Nosotros también sentimos que la gente está con nosotros y que se siente identificada con lo que ve el equipo. El Sevilla siempre ha tenido garra, un equipo pesado y nadie quería venir a jugar aquí por lo difícil que era llevarse un punto. Con las ideas del míster y con los jugadores que tenemos, la gente se siente identificada porque vamos a por todas y eso a la gente le engancha«.

Después de las dos primeras jornadas de liga en las que el Sevilla encadenó dos derrotas ante el Athletic Club y el Getafe, el visueño reconoce que, a pesar de todo, «desde dentro estábamos tranquilos porque sabíamos que iba a llegar. Más allá de la felicidad, lo importante es la confianza. Ves las cosas de otra manera y piensas que a lo mejor no eras tan malo en las dos primeras jornadas. Ahora tampoco somos tan buenos. El míster nos pide que llevemos una línea regular y seguro que así serán más victorias que derrotas«.

En referencia también a Matías Almeyda, el '2' sevillista confiesa que «desde que llegó se involucró al máximo. Tenía una ilusión que ha contagiado a todo el mundo. El vestuario estaba mal y no sabíamos a qué agarrarnos, pero nos dio ese empujón desde el primer día. Me gustó su forma de ver el fútbol y de llevar al grupo. Creo que nos va a dar muy buenos resultados«.

En su tercera temporada como jugador del primer equipo del Sevilla, Carmona no sólo se encuentra en su mejor estado de forma, si no que también se siente más feliz que nunca. «Desde que estoy en el primer equipo nunca había disfrutado, porque yo disfruto ganando. Han sido las cuatro o cinco semanas más felices desde que soy jugador«, concluyó el jugador sevillista.