Buena carta de presentación de los fichajes

No pudo pasar del empate ante el Elche el Sevilla de Almeyda (2-2). Y eso que la primera parte de los nervionenses dejó un buen regusto en la grada, con un equipo intenso en todas las líneas y capaz de superar a ... su adversario en las diferentes facetas del juego. El gol de Isaac recompensaba el buen hacer de los locales al intermedio. Sin embargo, los de Almeyda se diluyeron tras el descanso incomprensiblemente, perdiendo fuelle hasta el punto que el Elche logró voltear el marcador con sendas dianas de los exsevillistas André Silva y Rafa Mir. El cartagenero celebró su tanto efusivamente, irritando sobremanera a la parroquia sevillista. Peque, en el tramo final, pudo rescatar al menos un punto, asistido por uno de los fichajes, Alexis Sánchez.

De las cuatro caras nuevas que estaban por debutar, tres lo hicieron ayer ante el Elche. Sólo queda por estrenarse el zaguero Fabio Cardoso, que formaba parte de la convocatoria e integró el banquillo, si bien Almeyda no estimó tirar de él durante el choque contra los de Eder Sarabia.

Azpilicueta y Batista Mendy entraron directamente en el once titular, mientras que Alexis saltó al campo en la segunda parte. En términos generales, la aportación de todos ellos dejó más cosas positivas que mejorables. Un debut para los tres esperanzador, con matices y, lo importante, dejando la impresión de que pueden sumar a este proyecto de Matías Almeyda.

La mejor nota se la llevó el francés Batista Mendy. Destacó en el partido junto a Agoumé en el pivote. No sólo es bueno en la resta, sino con balón. Es una gran noticia, porque se trata justo de lo que el Sevilla buscaba en el mercado con su fichaje. Un futbolista completo y con personalidad, como demostró ayer en un partido complicadísimo y de alto voltaje en el césped y en la grada. Batista nunca perdió el control en su zona, ni cuando su equipo tuvo que ir a por la victoria ni cuando tocó remar para neutralizar el marcador en contra. Dio equilibrio al Sevilla. Habrá que verlo si mantiene este nivel en las próximas citas, pero a las primeras de cambio parece que la llegada del ex del Trabzonspor genera expectación en Nervión y convence al sevillismo. Ayer ofreció despliegue físico, capacidad de recuperación y hasta contribuyó en la generación ofensiva con calidad y criterio.

Rendimiento y veteranía

En cuanto a la puesta de largo de César Azpilicueta, el navarro dejó la impresión de llevar varias temporadas en este equipo. No ha necesitado adaptación. Desde el primer partido, se le ha visto que su liderazgo será trascendente en la campaña de los sevillistas. Ante el Elche, hizo valer su carácter y experiencia, dotando de empaque defensivo al equipo

e intentando corregir sobre la marcha cada desajuste sobrevenido. Almeyda lo ubicó en el once titular como central diestro en una defensa de tres hombres, junto a Nianzou y Marcao, que también aprobaron.

Su actividad fue tremenda. Ya dijo Almeyda en la previa que, pese a sus 36 años, era el que más corría en los entrenamientos. Aguantó con rendimiento, e incluso en el tramo final del choque, ya en defensa de cuatro, el técnico siguió exprimiendo su aportación esta vez como lateral derecho. Azpilicueta también convence, firmó un encuentro muy serio. Eso sí, en el primer gol de André Silva pudo haber estado más contundente en la penetración de Martim Neto.

El tercero en debutar ayer fue el chileno Alexis Sánchez. Había expectación sobre su puesta en escena y estado de forma (también 36 años). Pues igualmente superó la prueba. El ex de Udinese, Inter o Barça cumplió en un momento del choque peliagudo, saltando al césped a la hora de partido con empate en el marcador. Alexis se asoció bien y se movió con inteligencia en la zona de ataque. Es lo que se le pide. Esos tramos de calidad ofensiva en momentos clave. Dejó un bonito detalle en el tanto de Peque que sirvió para sumar un punto y ofreció destellos de la calidad que atesora.