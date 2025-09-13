Suscríbete a
Buena carta de presentación de los fichajes

Pese al insuficiente empate en casa ante el Elche, Batista Mendy, Azpilicueta y Alexis contribuyeron a mejorar el nivel del Sevilla de Almeyda

Sevilla - Elche: Los errores defensivos alargan la maldición de Nervión (2-2)

Rafa Mir desata la ira del Ramón Sánchez-Pizjuán

Sevilla - Elche, en directo

El centrocampista francés del Sevilla Batista Mendy (c) pelea un balón ante Aleix Febas y Ali Houary (d) del Elche este viernes, durante el partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports, que disputan Sevilla FC y Elche CF, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la capital andaluza
El centrocampista francés del Sevilla Batista Mendy (c) pelea un balón ante Aleix Febas y Ali Houary (d) del Elche este viernes, durante el partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports, que disputan Sevilla FC y Elche CF, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la capital andaluza
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

No pudo pasar del empate ante el Elche el Sevilla de Almeyda (2-2). Y eso que la primera parte de los nervionenses dejó un buen regusto en la grada, con un equipo intenso en todas las líneas y capaz de superar a ... su adversario en las diferentes facetas del juego. El gol de Isaac recompensaba el buen hacer de los locales al intermedio. Sin embargo, los de Almeyda se diluyeron tras el descanso incomprensiblemente, perdiendo fuelle hasta el punto que el Elche logró voltear el marcador con sendas dianas de los exsevillistas André Silva y Rafa Mir. El cartagenero celebró su tanto efusivamente, irritando sobremanera a la parroquia sevillista. Peque, en el tramo final, pudo rescatar al menos un punto, asistido por uno de los fichajes, Alexis Sánchez.

