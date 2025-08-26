Almeyda: «Tenemos que recuperar gente y esperar habilitaciones»

Segunda derrota del Sevilla en el campeonato. Minutos después de perder con el Getafe por 1-2 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el entrenador del equipo sevillista, Matías Almeyda, ha valorado lo ocurrido en la jornada de este lunes.

«Hoy es difícil hacer análisis. Hay que hacerlo en frío para tener certezas y ser conscientes de lo que hablamos y no hicimos, y de lo que hablamos e hicimos. Todos sabíamos que el partido se iba a dar de esta manera. El fútbol, con pequeños detalles, define encuentros. Marcan diferencias», empezó diciendo el técnico argentino en palabras a los medios oficiales de la entidad de Nervión.

En cuanto al desarrollo del partido, Almeyda comentó que «no era fácil, pero teníamos la paciencia. El balón se movía lento y en estos partidos hay que moverlo rápido. Ya entra la precisión, la seguridad, la confianza... Lo pudimos hacer porque tuvimos acciones desbordando, pero cuando se tienen hay que concretar. Ellos llegaron dos veces e hicieron dos goles; esa es la diferencia. Hay una realidad y es que tenemos que seguir trabajando y este equipo necesita mejorar, sobre todo en el sentido de que necesitan tener confianza».

También se refirió de manera breve al partido del próximo sábado a domicilio ante el Girona. «Tenemos que recuperar gente y esperar habilitaciones», ha comentado Almeyda.