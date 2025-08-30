Almeyda opina sobre el interés del Villarreal en Vargas: «Es un gran jugador»

Una vez finalizada la jornada 3 para el Sevilla FC, toda la energía se concentra ahora en el mercado de fichajes, que atraviesa su recta final. Uno de los nombres propios de la actualidad sevillista es el de Rubén Vargas, por el que el Villarreal está negociando con el Sevilla.

Los castellonenses han hecho una primera oferta que no ha llegado al mínimo que exige el Sevilla por su jugador, pero las negociaciones siguen adelante y hay cierto optimismo con que prospere la venta.

Sobre este interés del Villarreal en Vargas se ha manifestado Matías Almeyda, el cual desea no prescindir de él: «No pienso en perderlo, pienso como hoy, en el partido, en mañana. Por ahora es jugador nuestro. Es obvio que lo van a querer, porque es un gran jugador».

Precisamente, el jugador suizo ha tenido que pedir el cambio durante el encuentro ante el Girona tras notar molestias en la cadera. Una dolencia que, según Almeyda, lleva notando desde hace un tiempo. También Ejuke tuvo que salir en la primera mitad del encuentro tras notar molestias en la pierna, lo que agrava más la situación del ataque sevillista.

En este sentido, el propio entrenador, en sala de prensa, ha reconocido que espera «recuperar a varios jugadores» y sumar «alguna incorporación más» en este parón liguero de septiembre.