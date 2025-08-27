Rubén Vargas, la venta más cercana del Sevilla

Sevilla y Villarreal aceleran por Rubén Vargas. Como informó esta edición, el club castellonense colocó al suizo como objetivo tras dejar ultimado el traspaso de Yeremi Pino al Crystal Palace y las negociaciones se han acelerado en las últimas horas, con lo que, en este momento, se convierte en la opción más cercana en Nervión para hacer caja.

Las buenas relaciones de Antonio Cordón, director de fútbol, con los dirigentes castellonenses ha facilitado ese diálogo para acercar posturas y la operación se iría por encima de los diez millones de euros de cantidad fija, a lo que se añadirían variables, después de que el Sevilla lo hubiera tasado inicialmente en unos 15.

Con esa cantidad, el Sevilla generaría una importante plusvalía, después de que Vargas recalase en Nervión en el pasado mercado invernal a cambio de 2,5 millones. El entonces director deportivo, Víctor Orta, se lanzó a por el suizo cuando le faltaban seis meses para acabar su contrato en el Augsburgo alemán, lo que permitió ese fichaje con un traspaso inferior al precio de mercado del futbolista.

Vargas, mientras tanto, se mantiene a la expectativa de esa negociación entre clubes, aunque conociendo que el Villarreal siempre lo ha tenido en su agenda. El futbolista siempre se ha mostrado muy a gusto en el Sevilla, pero también entiende la situación actual y esas dificultades económicas que han puesto a todos los futbolistas en el mercado, con lo que no cerraría la puerta a un posible traspaso.