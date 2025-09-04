Alexis Sánchez defiende su forma física: «Me encuentro bien para seguir en Europa»

Alexis Sánchez fue el último fichaje del Sevilla en el mercado veraniego de fichajes. El veterano futbolista de 36 años llegó al club nervionense procedente de Udinese aunque como agente libre tras haber roto su contrato con los italianos. Este jueves el atacante chileno completó su primera sesión de entrenamiento con sus nuevos compañeros y algo más tarde el club difundió su primera entrevista.

«Han sido días intensos, estaba esperando esta oportunidad, con las mismas ganas de siempre. Venir al Sevilla con la afición que tiene, a la que he enfrentado dos veces ya con el Manchester United y con el FC Barcelona. El estadio, la afición es algo que es de temer», comenzó diciendo.

Alexis Sánchez valoró su fichaje como «una oportunidad». «Tuve muchas oportunidades también para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, que es un club grande», añadió. Además, con respecto a las dudas sobre su edad y su físico, comentó lo siguiente: «Creo que uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números».

«Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Siempre, donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar», decía también Alexis Sánchez que se ve jugando «en las tres posiciones que son de arriba. «Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida. Creo que es parecido un poco a mí, o yo parecido a él. Con las mismas ganas de ir para adelante, de estar todos juntos, todos unidos y hacer algo lindo en Sevilla. Daré lo mejor que tengo, vengo para darle una alegría a ellos y a todo el grupo y cuerpo técnico. Vamos a ir todos para adelante», concluyó.

