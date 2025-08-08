Sevilla FC y Nápoles se dan 48 horas para desatascar el fichaje de Juanlu

La venta de Juanlu al Nápoles está en periodo de reflexión. El culebrón del verano del Sevilla FC sigue su curso, aunque tanto en Italia como desde el entorno cercano del jugador se confía en que el acuerdo termine cerrándose. Tres millones de euros son los que dividen a ambos clubes. Fuentes del club napolitano aseguran a ABC de Sevilla que no van a llegar a la cifra que pide el Sevilla, que es 20 millones de euros y el 20 por ciento de una futura venta.

Aunque Antonio Cordón se mantiene en este precio, el Nápoles insiste en esperar 48 horas para recibir una respuesta oficial del Sevilla FC. Mientras tanto, los italianos se encuentran inmersos en la salida de Alessandro Zanoli al Bolonia por unos cinco millones de euros. Una operación que podría motivar una ligera mejora de la última oferta presentada por Juanlu.

El Nápoles ofreció el pasado miércoles 17 millones de euros y el 5 por ciento de una futura venta. Una propuesta insuficiente para los sevillistas, que han tenido sobre la mesa otras ofertas económicas superiores por el canterano.

No obstante, Juanlu ha aclarado que su intención es la de quedarse en el Sevilla portando el dorsal 16 (si se lo asignan de forma definitiva) en caso de que no se llegue a un acuerdo con el Nápoles. Para el canterano sólo hay un destino por el que se marcharía actualmente del Sevilla, y ese es el club azzurri.

Por el momento, Juanlu ha entrenado esta semana con total normalidad con el resto del equipo y la duda recae en su posible presencia en la lista de Matías Almeyda para el partido ante el Toulouse. El jugador sevillano se quedó fuera de la convocatoria del Trofeo Antonio Puerta y es más que probable que vuelva a estarlo este domingo para el último amistoso de la pretemporada.