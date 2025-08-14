Erik Lamela vuelve al Sevilla FC con Matías Almeyda

Erik Lamela se retira del fútbol con 33 años y regresa al Sevilla FC para pertenecer a su cuerpo técnico. El argentino ha rescindido su contrato con el AEK de Atenas y se unirá a Matías Almeyda en su periplo en la capital hispalense.

Así lo ha avanzado César Luis Merlo, y fuentes del club sevillista han confirmado a ABC este movimiento. Lamela coincidió con Almeyda en el AEK y, ahora, sus caminos se volverán a unir en el banquillo. Se espera que el Sevilla FC lo haga oficial en los próximos días y que el exjugador se una pronto al resto de sus compañeros.

Erik Lamela estuvo jugando en el Sevilla durante tres temporadas y puso fin a su etapa sevillista el pasado verano. El extremo llegó a Nervión proveniente del Tottenham y fue despedido con honores tras finalizar su contrato en junio de 2024.

Después de quedar libre, Lamela fichó por el AEK de Atenas para estar bajo las órdenes de Matías Almeyda. En total, el argentino disputó 31 partidos y metió seis goles. La noticia de su retirada ha sorprendido por su juventud, pero la decisión ya está tomada y el futbolista regresará al Sevilla FC un año después.