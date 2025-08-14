Sevilla FC: El Samsunsport presenta una oferta por Iheanacho

Los movimientos de salida en el Sevilla FC se precipitan y parece que, junto a Loïc Badé, Kelechi Iheanacho será uno de los primeros en abandonar el club. Si hace unos días trascendió el interés de Besiktas y Samsunsport por el delantero nigeriano, este miércoles uno de estos clubes ha dado un paso hacia adelante.

Se trata del Samsunsport, puesto que desde Turquía señalan que el club habría llegado a un acuerdo con el jugador del Sevilla FC y, tras esto, ha presentado una oferta formal por el delantero. Según apuntan las mismas fuentes, el club habría pedido unos 3,5 millones de euros por Iheanacho. Una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que el jugador llegó el pasado verano como agente libre.

El internacional por Nigeria tiene contrato hasta 2027. No obstante, para el Sevilla FC había sido un descarte desde el pasado mes de enero, cuando lo cedió al Middlesbrough. Parecía que su suerte en el conjunto de Nervión había cambiado con la llegada de Matías Almeyda, el cual sí ha usado al delantero y lo ha tenido más en cuenta que a otros como Isaac o Rafa Mir.

No obstante, el Sevilla necesita dar salida a jugadores y, aunque Iheanacho no es ni de lejos el jugador que más gasto salarial ocupa, cualquier ingreso limpio se recibe como agua de mayo.

Lo cierto es que Iheanacho ha sido uno de los jugadores que más interés ha suscitado desde otras ligas fuera de Europa. También el Pumas preguntó por la situación del delantero, pero su cupo de extranjeros está cubierto y ha tenido dificultades para hacerle un hueco al nigeriano.