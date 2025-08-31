Fabio Cardoso, nueva incorporación para la defensa del Sevilla

El Sevilla FC sigue trabajando en segundo plano en las incorporaciones, puesto que confía en cerrar la venta de Dodi Lukebakio y empezar a dar luz verde a sus fichajes nuevos. En este caso, AS ha adelantado un nuevo nombre, el de Fabio Cardoso. El central del Oporto es el elegido para reforzar la zaga sevillista este curso.

El portugués, representado por la agencia de Jorge Mendes, jugó cedido en el Al Ain de Emiratos Árabes la campaña pasada y pertenece al Oporto desde 2021, cuando llegó procedente del Santa Clara. Le queda un año de vinculación con el Oporto y aún no ha trascendido si llegará con la carta de libertad o a través de un traspaso de bajo coste.

Lo cierto es que, aunque tiene bagaje en la liga portuguesa, en los últimos tiempos no ha tenido demasiada continuidad en los últimos años y confía en cambiar la situación con su llegada a Sevilla.

El defensa portugués de 31 años debería llegar a la capital hispalense en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico. No obstante, no es un acuerdo totalmente cerrado, como tampoco lo es el de Batista Mendy. Todas estas operaciones están encaminadas a cerrarse, pero tal y como han confirmado a ABC de Sevilla, ninguna está al cien por cien debido a que aún no se ha cerrado ninguna de las salidas proyectadas.

El Sevilla mantiene negociaciones por Lukebakio y Rubén Vargas, además, tiene prácticamente cerrada la cesión de Pedrosa al Elche. La idea del club es la de no prescindir de sus dos extremos.