El Sevilla cierra un acuerdo con Batista Mendy del Trabzonspor, a expensas de las salidas

El Sevilla FC no descansa y se le acumulan los nombres mientras trabaja en las salidas. Como hemos adelantado, hay negociaciones abiertas ente Benfica y Sevilla por Lukebakio, una salida que está determinando también el apartado de las llegadas.

Según ha adelantado Yagiz Sabuncuoglu, periodista especializado en el mercado turco, el Sevilla tiene un acuerdo cerrado con el pivote del Trabzonspor Batista Mendy. Fuentes del club aseguran a este medio que es una opción que está hablada, pero que hasta que no se resuelvan algunas de las operaciones de salida no se podrá firmar al jugador.

Las próximas horas serán claves para la resolución de estas operaciones. Cabe recordar que se está trabajando simultáneamente en las salidas de Pedrosa, Lukebakio, Vargas, Iheanacho y Álvaro Fernández. Lo que no quiere decir que todas vayan a cerrarse, aunque el club es optimista.

En función de cómo se resuelvan estos frentes, Cordón tendría ya atado, al menos, a este centrocampista francés de origen guineano de 25 años para que se incorpore en cuanto tenga luz verde. Si bien no es el único fichaje que el Sevilla pretende hacer de aquí al lunes.