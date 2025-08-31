Al Sevilla FC le urge desbloquear su mercado

Parece físicamente imposible que Antonio Cordón llegue mañana con los deberes hechos. Y es que el Sevilla FC se ha empeñado este verano en darse un atracón de operaciones de última hora. Dodi Lukebakio, Rubén Vargas, Adrià Pedrosa, Álvaro Fernández, Iheanacho... ... nombres que pululan en la nube de la incertidumbre y que, en las próximas horas, definirán su futuro.

La operación de Rubén Vargas es la que está más cerca de concretarse. En las últimas horas, el Villarreal está decidido a subir su apuesta por el suizo y el Sevilla no tendrá reparos en aceptarla. No en vano, tiene varios jugadores esperando a que le den luz verde para incorporarse a la doctrina de Matías Almeyda.

El técnico argentino es el que tiene más reparos en dejar marchar a Vargas, puesto que es consciente de que es uno de sus mejores jugadores. Así de claro lo dejó ayer antes los micrófonos de los medios de comunicación tras el partido. Poco cuenta lo que el 'Pelado' quiera, ya que el Sevilla debe responder ante LaLiga, que espera impaciente que empiece a cuadrarle las cuentas.

Para ello, Cordón no para de mover hilos para vender a otro de sus jugadores franquicia: Dodi Lukebakio. El belga tiene un precio elevado, que pocos clubes desean desembolsar a estas alturas del verano. Tanto es así, que el Sevilla ya se conforma con sacarle al jugador unos 20 millones de plusvalía. Es decir, aceptaría una oferta de 30 millones de euros por el jugador. Se lo está pensando el Nottingham Forest, club muy vinculado al actual director deportivo del Sevilla. No es el único equipo interesado, puesto que el Benfica se ha puesto a hacer las cuentas por si el fichaje del atacante sevillista le cuadra. Por su parte, Lukebakio ya ha dejado claro que, esta vez, no pondrá reparos en marcharse, aunque sí exige seguir jugando en una liga de nivel. La Premier League le agrada, como también poder jugar la Champions League con vistas al Mundial de 2026.

Mendy, a la espera

Un torneo que le importa algo menos a Pedrosa. El catalán sólo quiere tener minutos y sabe que, una vez inscrito Suazo, poco tiene que hacer en el Sevilla. El club hispalense y el Elche negocian con buena sintonía su cesión con opción de compra para esta temporada, pero siguen sin ponerse se acuerdo en los porcentajes que abonará cada uno de la ficha.

Todas y cada una de estas operaciones son imprescindibles para que el Sevilla pueda seguir incorporando sangre fresca a su plantilla. Batista Mendy, centrocampista del Trabzonspor espera con paciencia la llamada de Cordón. El jugador francés de origen guineano tiene un acuerdo, que sólo se materializará cuando se produzca alguna salida.

No es el único futbolista que aguarda la venia del Sevilla, se espera que, al menos, se produzcan tres incorporaciones más en las últimas horas de mercado. Una jugada bastante arriesgada por parte del club hispalense, el cual necesita como el comer nuevas piezas tanto en el centro del campo, como en la delantera. Porque sí, Isaac Romero marcó ayer ante el Girona, pero Almeyda sólo disponía de Peque para sustituir al lebrijano y la irrelevancia del catalán fue desalentadora.

Con la más que probable salida de Vargas, además, se antoja imprescindible incorporar dos buenos repuestos al ataque sevillista, que mantengan la intensidad que tiene actualmente el equipo. Ejuke se volvió a romper durante los primeros compases del partido y su irregularidad física no lo hace fiable para un conjunto que tiene sus esperanzas depositadas en su pegada.

Ahora, el Sevilla se marcha al parón con tres puntos bajo el zurrón y la moral algo más recompuesta gracias al débil Girona. Almeyda, aunque no podrá contar con los internacionales, sí tendrá más margen para integrar a los nuevos fichajes a la dinámica de Bonini y plantarse ante el Elche como un equipo renovado. Bien le vendría al argentino una nueva oportunidad tras su nefasta carta de presentación en Nervión.