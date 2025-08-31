El Sevilla FC avanza en la venta de Lukebakio y los fichajes aguardan

A fuego lento, así se está cocinando la planificación del Sevilla FC en esta recta final del mercado. Antonio Cordón quiere hacer caja de una tajada y, para ello, hay que vender a Dodi Lukebakio. Desde hace varios días, este medio insiste en que el belga es la clave para desatascar las llegadas al club hispalense. Fuentes de la negociación aseguran a este medio que se está trabajando para cerrar lo más pronto posible el traspaso del extremo internacional.

Al Sevilla no le hace especial gracia deshacerse de Rubén Vargas, ya que considera que puede seguir revalorizándose. Además, hay poco tiempo para traer alguien que le sustituya y el Villarreal sigue apostando a la baja por el suizo. Y es que Cordón tiene claro que la plusvalía que llegue, debe merecer la pena.

De ahí, que la X de esta ecuación sea Lukebakio. El atacante está abierto a marcharse, más que Vargas, por lo que sólo falta que la oferta económica que llegue satisfaga a todo el mundo. Como adelantó este medio en exclusiva, el Benfica considera seriamente su fichaje y ha estado preguntando por él. No obstante, el club portugués ya ha invertido mucho dinero este verano y abonar 30 millones de euros por Lukebakio se le atraganta un poco. Su intención era poner por delante unos 20 millones, precio por el que el Sevilla no va a venderlo.

Aquí es cuando Cordón tira de contactos y llama a la puerta del Nottingham Forest, el cual ha arrancado muy mal la temporada y se piensa seriamente en fichar al Lukebakio para mejorar su capacidad ofensiva. El club inglés disputa la Europa League, por lo que el extremo sevillista tendría un escaparate europeo, algo que persigue.

Batista Mendy y Fabio Cardoso, a la espera

En paralelo, la cesión de Adrià Pedrosa está a punto de poner el huevo y el lateral será jugador del Elche esta temporada. Una salida que necesitaba cerrar el Sevilla para terminar de definir su defensa. Tal y como ha adelantado AS, el central del Oporto Fabio Cardosoes el elegido para apuntalar la zaga sevillista. Junto a Azpilicueta y Suazo, será la tercera incorporación para esta línea del campo.

También espera Batista Mendy, el mediocampista francés del Trabzonspor, tiene muy encauzada su incorporación al Sevilla. Llegará cedido con una opción de compra fijada en siete millones de euros. Eso sí, esta operación no está cerrada, sólo apalabrada, al no haber salido aún ningún jugador de Nervión. Se esperan unas intensas horas en las oficinas del Sánchez-Pizjuán.