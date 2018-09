«Tengo miedo de Marquez»

No faltaron las incendiarias declaraciones de Rossi en las posteriores ruedas de prensa. Algunas de sus frases fueron: «Es una situación muy peligrosa. Márquez nunca tiene respeto por su adversario y ha sido un peligro para varios pilotos. Te busca y sabe que si te da en la pierna te caes tú. Él corre así. Si vemos las dos carreras de este año así ha sido».

«Tenía que estar fuera de carrera porque no puedes salir. Luego el 'ride through'. Ha salido como un loco y ha ido a por varios pilotos. A mí me tiró al suelo, y luego fue a por Viñales. Tengo miedo de estar en pista con Márquez. Hace lo que le da la gana con todo el mundo. Él viene a por mí. No me trata como al resto». El italiano quiso recordar que «ya me hizo perder el Mundial en 2015 a posta». Y añadió: «Ha destrozado nuestro deporte. No tiene respeto hacia sus rivales. Corre así con todos, le dio a Zarco, este fin de semana conmigo, con Viñales, con Dovizioso... Las reglas no van con él. Ha ido a por todos».

«Si Márquez sigue elevando el nivel de agresividad todos serán agresivos y este deporte será muy peligroso. Luego viene a pedirme perdón con la televisión delante y eso no es sincero. Lo de Márquez no es un error puntual, él apunta a la pierna y espera que tú te caigas. Si todos corren así, sin respeto, sería un problema que acabaría de mala manera».