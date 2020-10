MotoGP - GP de Teruel Joan Mir consolida su liderato subiendo al podio junto a Rins El mallorquín aumenta la distancia con sus perseguidores en una carrera ganada por Morbidelli

Joan Mir consolido su liderato a falta de tres carreras con un tercer puesto que nadie esperaba tras su mala clasificación en las calificaciones. El piloto de Suzuki logró su sexto cajón de la temporada en una carrera ganada por Morbidelli, que logra así su segunda victoria en el Mundial. Alex Rins, vencedor la semana pasada, entró por meta en segundo lugar y confirma el momento dulce de Suzuki. «Hoy dar más era demasiado. Hemos sido capaces de hacer buena carrera pero los pilotos que tenía delante estaban algo lejos y no he podido recuperar. He dado el cien por cien. Otro podio es un gran resultado», aseguró Mir

«Tengo ritmo para luchar por la victoria pero salgo desde muy atrás. Si en las primeras vueltas puedo ponerme entre los cinco primeros tengo opciones. A ver si suena la flauta», aseguraba Joan Mir, que partía en duodécima posición, antes de la carrera. Una excelente salida del piloto de Suzuki le permitió acabar el primer giro en quinta posición, por detrás de Morbidelli, Rins, Zarco y Viñales. Todo se ponía de cara para el mallorquín, líder del Mundial sin haber podido ganar aún una carrera este año. Nakagami, el poleman, no acabó la primera vuelta, yéndose al suelo cuando lideraba la carrera, acabando con los sueños del japonés y de Honda. Poco antes Miller había embestido a Binder tras la primera curva, acabando los dos pilotos sobre el asfalto en un incidente que fue investigado. Dejaba vía libre a Morbidelli, que se hizo con el primer puesto y trató de imponer su ritmo. El campeonato más imprevisible de la historia, con ocho ganadores diferentes en las diez carreras disputadas hasta el momento arrancaba emocionante.

A falta de 18 giros, Mir y Alex Márquez adelantaban a Viñales, con pasadas limpias pero agresivas. Mir iba en búsqueda de su primera victoria y Márquez de lograr un tercer podio consecutivo que le permitiese ganarse definitivamente el respeto de los que le comparan con su hermano. Paralelamente se retiraba Bagnaia. Nuevo desastre del de Ducati en MotorLand, que la semana pasada sufrió una caída y hoy no pudo acabar la carrera. Morbidelli, mientras iba pulverizando tiempos y batiendo registros. Quartararo, que el pasado domingo perdió el liderato, no acababa de sentirse cómodo. Salía sexto y le fue costando mantener su posición. A falta de 14 giros, Pol Espargaró le metió la moto relegándole a la octava plaza y aumentando los puntos que le separaban de Mir. Distancia que se incrementaba una vuelta después cuando el mallorquín de Suzuki adelantaba limpiamente a Zarco. El líder del Mundial ya era tercero, con solo Rins y Morbidelli por delante. Bella pelea la de Alex Márquez y Zarco adelantándose continuamente durante varios kilómetros.

A falta de diez giros se esfumaron las esperanzas de Alex Márquez. El catalán se fue al suelo cuando perseguí el podio y le despejaba el camino a Mir en su lucha por subir al cajón. Varapalo para Honda, que se las prometía muy felices con la pole de Nakagami y la remontada estratosférica de Márquez. Ninguno de los dos acabaron la carrera y las esperanzas pasaron a depositarse en Crutchlow, que estaba entre los diez primeros, aunque poco después era adelantado por Álex Espargaró. Pendientes de las órdenes de equipo, quedó demostrado que no existían. Al menos entre Petrucci y Dovizioso, quitándole puntos a su compañero de equipo en la pugna por el campeonato. Lo mismo sucedía en Suzuki, donde Rins ya había dejado claro que no pensaba dejar pasar a Mir. Al final, victoria de Morbidelli, segundo Rins y tercero Mir.