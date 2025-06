Nico Williams es el primer fichaje de Lamine Yamal, la primera concesión a la estrella. Ni en general su trayectoria ni especialmente su última temporada justifican el desembolso de 58 millones que hará por él un club arruinado, pero lo que no pudo ser el ... verano pasado será una realidad en pocos días o semanas y Nico se pondrá a las órdenes de Hansi Flick. Empieza el Barça de Lamine Yamal al modo que también existió el Barça de Messi y sus amigos, aunque el argentino tuvo que hacer algo más para llegar a poder imponer sus fichajes. Deco ha dicho que «el Barça no es un club de amigos» cuando a él y a Ronaldinho, a los que tanto quisimos, Pep los tuvo que echar para que no estropearan a Messi.

El Barça necesita a un killer en el área, es cierto. Y tiene que ficharlo porque La Masía produce de todo menos nueves. Y también necesita un extremo. ¿Pero es Nico suficiente jugador para el Barça? La temporada pasada, ocho goles. Sólo cinco en La Liga. ¿Estas son las cifras que requiere un equipo que aspira a ganar la Champions? Más próximo a lo que quiere Flick parece Luis Díaz. Más calidad –incluso más que Raphinha–, más duro en la presión. 50 goles con el Liverpool la temporada pasada, 36 en la Premier, 9 en la Champions. Noticias relacionadas El cumpleaños envenenado de Lamine Yamal Salvador Sostres

Flick, Lamine Yamal y el peor Madrid de la década Salvador Sostres Más allá de la amistad con Lamine Yamal y del cierto efecto plástico que produce verlos jugar juntos, hay pocos alicientes para esta operación, que al Barça le acabará saliendo por el doble, porque además del gasto por el jugador hay que contar lo derrochado por el fallido fichaje de Dani Olmo, que Laporta usó como premio de consolación hace un año, cuando el Athletic exigió los 60 millones de golpe por su estrella y no tuvimos para pagarlos. A la espera del cierre del ejercicio contable 24/25, queda por ver cómo el club podrá inscribir a las nuevas incorporaciones, aunque tras lo visto el año pasado con Olmo, no puede haber duda de que el Gobierno llegará donde no alcance la legalidad para facilitar la vida al Barça y a Laporta, no necesariamente por este orden. Ya con su primer contrato importante y su primer fichaje-capricho en el saco, Lamine Yamal está disfrutando estos días en Brasil de su recién estrenada mayoría de edad, generosamente acogido por su ídolo Neymar. Vídeos de ambos bañándose en la mansión del astro en declive han sido colgados en Instagram. Es el mejor verano de su vida, justo antes de conocer de qué manera tan cruel la euforia se transforma en presión y aflora el resentimiento atroz de los que cualquier gozo esperan verlo transformado en dolor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión