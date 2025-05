Laporta: «No ganamos en Milán, básicamente, por decisiones arbitrales»

El Barcelona ha intensificado su ofensiva contra la labor arbitral en la semifinal de Champions ante el Inter, resuelta en la prórroga a favor del equipo italiano después de un partido intenso en extremo y con varias acciones resueltas por el VAR. Tras el partido, ya hubo varios jugadores que se quejaron de la actuación del polaco Marciniak, y este miércoles ha sido el propio presidente de la entidad, Joan Laporta, quien se ha referido al asunto de forma contundente: «No ganamos en Milán, básicamente, por decisiones arbitrales que nos perjudicaron».

Laporta ha hablado en la televisión del club para lamentar la eliminación y ensalzar a su plantilla: «Es un momento muy duro. Teníamos la final muy cerca. Pero veo al barcelonismo orgulloso de este equipo, de lo que se está haciendo. Es un equipo de presente y de futuro, y esto nos da fuerza».

Tras la queja llegó la petición a los aficionados para que sigan apoyando a los jugadores, sobre todo pensando en el próximo clásico ante el Real Madrid: «Esto nos tiene que hacer más fuertes para que tengamos la mentalidad que hace falta para ganar LaLiga. Es un partido decisivo y todos los culés debemos llenar Montjuïc para que los jugadores sientan nuestro apoyo. El equipo necesita más que nunca el apoyo».

Las palabras de Laporta no han sido las únicas. También Gavi se ha referido a la eliminación en las redes sociales, y al igual que su presidente, lo ha hecho para cargar contra los árbitros. El de Los Palacios no se corta al hablar de una posible confabulación: «Es muy duro y más sabiendo lo cerca que estábamos, culers. No han querido que lleguemos a esa final porque con la temporada que estamos haciendo estaban cagados».

El andaluz también ha querido mandar un mensaje de ánimo a la afición: «Da igual los años que llevemos sin ganar la Champions. Aunque sé que es muy duro y desearía ganarla cada año, estoy seguro que la ganaremos si estamos todos juntos como siempre estamos. Sé que llegará. Por calientes que estemos ahora podemos cerrar esta temporada ganando tres títulos».