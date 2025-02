José Mari: «El fútbol no espera a nadie, ni a Simeone»

Un nómada del fútbol, con pasos por el Sevilla, Atlético de Madrid, Milan, Villarreal, Betis, Nastic y Xerez, internacional absoluto con España. Uno de esos canteranos de Nervión que derriba la puerta bien joven (debutó con 18 años) y se Hoy, dedicado a su familia ... y con un espectacular cambio físico, la conexión de José Mari Romero Poyón (43 años) con el fútbol es de mero espectador..

—¿Cómo le tratan en Sevilla después de que pasara por el Betis?

—Vivo en Sevilla y ahora me tratan muy bien. Pero cuando seguía en activo chocaba un poquito más... Pero ahora ya la gente me trata con mucho cariño y sin rencor, ni una parte ni la otra. Me identifican como sevillista, desde los 11 a los 18 años pasé por todas las categorías inferiores. En el Betis estuve solo año y medio.

—Hace casi diez años que se retiró. ¿A qué se dedica?

—Sobre todo a mi familia, a mis tres hijos. Tengo negocios inmobiliarios y temas personales. Hice un intento en la hostelería, pero duró cuatro años. Me di cuenta de que no era la mío.

—¿Y ese cuerpo? ¿Se puso fuerte?

—Casi, ja ja ja. Lo tomo como hobby. Cuando me retiré, en los tres primeros meses cogí ocho kilos y decidí meterme al gimnasio. Lo cogí como hábito y me gusta mucho. Pero no es gran parte de mi vida. Entreno seis días por semana una hora y media con algo de cardio y pesas. De alimentación tampoco hago gran cosa. Lo que todo el mundo sabe, pero que unos hacen y otros no. Todo el mundo sabe lo que es beneficioso para el cuerpo y lo que no. Tomo batidos y suplementos, aminoácidos, algo que, con una edad, para la recuperación muscular es fundamental. Y en el fútbol, hoy por hoy, también.

- Mide 1,86... ¿Cuánto pesa ahora?

—Peso 101 kilos. En mi época de futbolista pesaba entre 78 y 81.

—Ganar 20 kilos de masa muscular es mucho.

—Depende. En diez años, no crea. En esa época yo estaba muy limitado de comida. Un futbolista no puede pesar más. Si pesaba más de 80 kilos no podría correr. Ahora, sin limitación, no he llegado a pesar 20 kilos más de un año para otro. Lo he ido ganando muy gradualmente.

Antes Después José Mari, de futbolista a culturista

—Su último año en el Atleti compartió equipo con Fernando Torres, que también se está poniendo fuerte. ¿No será cosa suya? ¿Le pide consejo?

—No, no. El Niño está más fuerte que yo. Él sí que tiene negocios de gimnasios y seguramente sabe más que yo.

—Ahora se enfrentan dos de sus ex, Sevilla-Atleti, que no llegan en su mejor momento...

—Seguramente será un partido de mucho respeto. Dos equipos muy ordenados. El Sevilla llega en su peor momento en muchos años. Nadie esperaba que empezase así y encima está enrarecido el ambiente, cosa que tampoco estamos acostumbrados aquí en los últimos años.

—El Atleti lleva diez años consecutivos en Champions con Simeone; el Sevilla suma tres con Lopetegui, ¿qué le parece que ambos estén ahora cuestionados?

—Me parece que el fútbol es así y tiene la memoria de hoy para mañana y no hay más. La gente quiere resultados hoy. Pero da pena que se olviden tan pronto los méritos de las personas, sobre todo en el caso del Cholo. Pero el fútbol no espera a nadie, ni a Simeone. Si el Atleti va mal, lo primero que van a pedir es el cambio de entrenador, como pasa en todos lados.

—Para entrenador cuestionado, Jorge Vilda, en la selección femenina. 15 amotinadas...

—Yo desconozco el tema, opino desde fuera. Pero cuando una parte tan amplia de la plantilla cierra filas y toma está decisión yo creo que algo, algo debe haber detrás.

—Y momento convulso, el de la intervención judicial del Atlético.

—La intervención fue justo después de mi venta (le traspasan el 20 de diciembre de 1999 y el club es intervenido el 22). Y Jesús Gil, que en paz descanse, siempre me decía, en broma, que yo tenía la culpa de que le hubiesen intervenido el club. Se suponía que con el dinero que habían cobrado por mí (3.200 millones de pesetas), Gil iba a hacer campaña política. Y me decía que como le tenían miedo, por eso fue la intervención... Y me echaba la culpa a mí.

—Un presidente como poco peculiar.

—Era muy peculiar, pero tengo muy buen recuerdo de él y su familia. No puedo decir nada malo. Con Gil Marín también tuve mucho trato, porque era el director general en aquel entonces y era una parte muy activa del club y lo veíamos prácticamente a diario.

—¿De los cánticos racistas a Vinicius en el derbi qué dice?

—Ahora se toma mucho más en serio que en mi época, pero en el fútbol se debería parar tanto el tema del racismo como de la violencia en general. Es muy feo que haya cánticos racistas, pero también que le digan a un jugador que ojalá se muera tu madre u ojalá te tengas que gastar todo el dinero que ganas en medicinas... No es racismo, pero igualmente todo ese tipo de comentarios en el fútbol no deberían caber.

—¿En su etapa tuvo algún problema con el Frente Atlético?

—Sí, cuando veían mal dadas alguna vez, aparecía el Frente. Venían a la ciudad deportiva... querían hablar... de la manera que ellos hablaban... y no son momentos agradables. La gente tiene que entender que cuando las cosas van mal, el jugador es el primero que quiere que mejoren. El jugador vive de eso y para eso, y no creo que ayuden este tipo de cosas y este tipo de factores externos.

—¿Su mejor recuerdo en el Sevilla y en el Atleti?

—En el Sevilla fue el gol que marqué en el Bernabéu. Y en el Atlético, el día de la presentación. Para mí fue muy importante. Salía de un barrio muy pequeñito, de una familia humilde, y verme en la presentación en el Calderón, con tanta gente, perteneciendo a un club como el Atlético, como jugador del primer equipo... Yo esas cosas en el Sevilla no las viví, porque llegué un día al filial y me dicen que tengo que ir con el primer equipo y me toca debutar. Pero jugador de Primera me sentí cuando llego al Atleti. El Calderón estaba lleno, ese año además fue el de la vuelta de Futre... y Paulo era una pasada. Y también marqué más de un gol al Real Madrid con el Atleti, tanto en el Bernabéu como en el Calderón.

—¿Un resultado?

—0-1. Es lo que creo.

—¿Va a haber jaleo entonces con Lopetegui?

—Buuuh, sí. Está la cosa 'apretaita' sí.