Valverde emula a Aragonés antes de recibir al Alavés

Barcelona y Alavés disputan este sábado un partido desigual que no conforma a ninguno de los dos entrenadores. Valverde sabe la dificultad de sumar los tres puntos y Abelardo espera dar la sorpresa aunque sabe que su Liga será otra bien distinta al del club azulgrana. «Nosotros priorizamos todo. Vamos a luchar por la Champions y por todo. Para ganar la Champions hay que optar a ganar La Liga, no podemos dejarla de lado. Lo difícil no es ganar sino volver a ganar», aseguró Valverde en lo que era un calco del discurso favorito de Luis Aragonés, que afirmaba que había que ganar y después volver a ganar y así hasta la saciedad. No obstante, no se fía el técnico extremeño del Barcelona: «El Alavés es un equipo que en el Camp Nou suele hacer buenos partidos. Es el último equipo que ha ganado aquí. Desde que llegó Abelardo han sido fieles a un estilo y les ha venido bien».

Tras asegurar que a lo largo de la temporada Riqui Puig tendrá oportunidades («estamos muy satisfechos con él. Contamos con él para que nos ayude durante la temporada»), mostró su prudencia a la hora de valorar la idea de Tebas de que Barça o Madrid jueguen un partido de Liga en Estados Unidos: «De entrada a todos nos suena extraño, pero también nos sonaba rarolo de jugar una Supercopa en el extranjero y lo hemos hecho. El mundo del fútbol está traspasando la frontera de lo que es el deporte». Por último, ras echar balones fuera sobre una hipotética incorporación de Pogba, Valverde se refirió a los fichajes y al mercado: «Siempre voy a decir que tenemos plantilla suficiente para afrontar toda la temporada, pero también repito siempre que hasta que no acabe el mercado, nunca se sabe. Tengo grandes jugadores y un gran equipo».

La prudencia de Abelardo

El técnico del Alavés, por su parte, ha tirado de prudencia y se ha manifestado a favor del VAR. «Tengo muchas ganas de empezar la Liga y nos sentimos unos privilegiados por volver a estar en Primera división», ha asegurado Abelardo, que ha lamentado la baja por lesión de Ely: «Es importante porque era titular el año pasado. Es difícil suplir la baja con un fichaje. A estas alturas no es fácil poder encontrar un central tipo Ely». Y ha asegurado que «intentaremos hacer un partido como el del año pasado y no va ser fácil porque entonces perdimos una ocasión muy buena pero plantearemos un partido para que el Barcelona no se sienta cómodo». Cuestionado sobre el VAR, Abelardo apuntó: «Me parece muy bien porque es una ayuda para los árbitros y su labor es muy difícil. Ahora los resultados no estarán tan condicionados por un posible error arbitral». Y concluyó: «Firmaría con conseguir la permanencia como el año pasado».