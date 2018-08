Fútbol Bartomeu sigue con la Champions en el punto de mira «Quiero que éste sea un año histórico, tenemos que aspirar a ganarlo todo esta temporada», ha asegurado el presidente ante los peñistas

Como es habitual, el Congreso Mundial de Peñas ha precedido al Gamper, que se disputa esta tarde. Josep Maria Bartomeu ha comparecido ante los peñistas para repasar la temporada y fijar los objetivos de la próxima. No obstante, el discurso del mandatario se inició con un recuerdo a Sandro Rosell, en «prisión preventiva de una manera injusta». «Afrontamos la temporada con mucha ilusión y muchos retos. Confiamos en seguir disfrutando. Lo primero que quiero hacer es darle valor a lo que hicimos la campaña pasada. Ganamos el doblete, la séptima Liga en los últimos diez años. Ganamos todas las copas del Rey y de la Reina, algo que no habíamos conseguido nunca. Logramos 19 títulos entre todas las secciones y ganamos la Youth League, que es un campeonato muy importante para nosotros. Indica que vamos bien. No podemos conformamos con menos. Buscamos la excelencia en el resultado y el juego», empezó explicando Bartomeu.

No obstante, el presidente se mostró ambicioso y se fijó el triplete para el año que va a dar inicio. «Tenemos que aspirar a ganarlo todo esta temporada. A llegar a todas las finales y a ganarlas. Ya la empezamos ganando la Supercopa. Fue una victoria de mérito ante un rival más rodado y convirtió a Messi en el jugador con más títulos en la historia del Barça», apuntó recordando los 33 títulos que el argentino ha levantado con la camiseta del Barcelona. Bartomeu hizo un balance de los movimientos de mercado y se mostró satisfecho por los refuerzos que han contratado: «Estamos completando una plantilla excelente con jugadores con experiencia, de casa y de fuera. Nos ayudarán a tener éxitos. Hemos incorporado a jóvenes como Lenglet, Arhtur o Malcom, que se adaptarán rápidamente a la manera de jugar del Barça. Quiero recalcar el fichaje de Arturo Vidal, que es un jugador con experiencia, calidad contrastada y carácter, que dará equilibrio al equipo. También quiero hablar de los jóvenes, como Aleñá, que pasa al primer equipo.Hay otros que ya empiezan a destacar, como Miranda, Riqui Puig y Abel Ruiz. Estoy seguro que con la formación que les daremos, llegarán rápido al primer equipo». Y añadió: «Hay cosas irrenunciables: el estilo y el fútbol formativo. Forman parte de la singularidad del equipo. La Masía funciona y al que tenga dudas, le invito a visitar la Ciudad Deportiva y el Estadio Johan Cruyff. La mayoría de los jugadores que ganaron la Youth League siguen en el club».

El presidente también tuvo palabras para Valverde, al que le otorgó toda la confianza: «Quiero mandarle un abrazo fuerte. Tiene las ideas muy claras y es un gran gestor de grupos, como ya demostró el año pasado. Yo estoy muy ilusionado y creo que tenemos un futuro muy bueno, con un entrenador que lo tiene clarísimo». Y no descartó darle algún refuerzo más: «El mercado acaba el día 31 de agosto y seguiremos atentos. Estamos satisfechos de las altas y las bajas. Hay que agradecer la tarea de Grau, Segura, Abidal y Planes. Están haciendo un buen trabajo. Tienen nuestro apoyo para hacer lo que crean que tienen que hacer para mejorar nuestro equipo».

Tras dejar claro que «quiero que este sea un año histórico» porque «esta temporada tenemos que aspirar a ganarlo todo», Bartomeu tuvo unas palabras hacia Andrés Iniesta, que esta temporada jugará en el fútbol japonés, al tiempo que dejó clara su intención de recuperarlo para el Barcelona en un futuro: «Ha acabado su etapa como jugador, pero volverá para hacer otras tareas que ya hemos hablado. La admiración y el reconocimiento a Iniesta no es sólo nuestro, sino de todo el mundo del fútbol». Y marcó el objetivo para esta temporada: «Volvemos a aspirar a ganarlo todo y no sólo en fútbol: en todos los deportes profesionales. Cada año comenzamos con la ilusión de que el equipo tirará adelante y llegará a cotas altas. Quiero que este sea un año histórico. Hemos empezado ganando y espero que lo acabemos bien».