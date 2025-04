El Valencia clama por el penalti

Una de las jugadas decisivas del partido estuvo rodeada de una polémica en la que incidieron los jugadores del Valencia y que trataron de obviar los del Barcelona. Se trataba del penalti de Gayá sobre Ansu Fati que supuso el segundo gol del equipo azulgrana, transformado por Memphis Depay. «No nos ha dado para sacar algo positivo. Veníamos con intención clara sabiendo a lo que íbamos a jugar, presionando arriba a no dejarles salir. Nos ha durado hasta el 80 pero no nos ha dado para sacar nada positivo, pero en líneas generales hemos hecho un buen partido, hemos tenido buenas ocasiones y Ter Stegen ha demostrado lo buen portero que es», explicaba Gayá en Movistar LaLiga. El capitán del Valencia añade: « Se nos escapa el partido por no meter las que hemos tenido, porque hemos llegado mucho en la segunda parte, con muchas ocasiones claras, ellos nos han matado en una contra. Hemos competido bien pero no nos ha dado para ganar». Pero explica cómo vio la jugada del penalti: «Todos coinciden en que llego al balón antes y que toco. Puede que haya un pequeño contacto con Ansu Fati, pero la cámara lenta siempre engaña . El año pasado ya me señalaron un penalti muy dudoso. Desde una toma dicen que toco el balón y desde otra parece que toco a Ansu Fati. Es lo de siempre, pitan lo que quieren ». Gayá lamenta que el Valencia suma cinco partidos sin ganar: «Habíamos empezado muy bien. Llevamos cinco partidos sin ganar, en los cuales hemos merecido más, pero hay que seguir el equipo tiene que levantar la cabeza y el próximo partido ante el Mallorca en casa, es clave».

José Bordalás también estaba indignado por el penalti que señaló Gil Manzano al final de la primera parte. El entrenador del Valencia, sin levantar la voz, ha reconocido que en su equipo están «indignados» porque la decisión se toma en una jugada muy dudosa y sin revisar la acción en el VAR: «La jugada del penalti ha sido determinante en ese momento porque el partido estaba muy igualado y no ha sido penalti . Lo he podido ver después del partido. Ya en el campo Gayá me comentaba que había tocado claramente el baló y lo hemos podido comprobar. Ha sido una jugada muy determinante y no entendemos de ninguna manera por qué existiendo la tecnología y existiendo el VAR se haya pitado penalti. No lo podemos entender de ninguna manera y estamos obviamente indignados».

En el Barcelona no le dieron demasiada importancia a la jugada del penalti. Frenkie de Jong se limitó a asegurar que la jugada «no la he visto muy bien pero para mí era penalti (se ríe) pero no he visto el vídeo». El holandés destaca que es una victoria importante: «Estamos en una semana clave de la temporada. Empezamos bien. Sumamos puntos y ahora sumamos confianza. Es muy importante para el equipo». El centrocampista lamentó encajar en la primera parte porque «siempre es una pena cuando te marcan tan pronto, pero creo que hemos jugado bien, con intensidad y actitud». De Jong también aludió a Ansu Fati y a Dest: « Ansu es muy importante por su velocidad, su profundidad , su uno contra uno... y tiene gol. Estamos muy contentos con él. En cuanto a Dest, tiene muy buen uno contra uno y mucha velocidad. Por eso ha estado de extremo hoy».