Fútbol «Solo hay diez clubes que pueden permitirse fichar a Haaland» Mino Raiola, agente del delantero del Dortmund, vaticina una dura pelea por quedarse al noruego el próximo verano

Mino Raiola, agente de Erling Haaland, ha asegurado que el delantero noruego será una de las grandes estrellas de la próxima década y que la lucha por hacerse con sus servicios será dura. «Es muy difícil hacer lo que él hace a su edad. Vemos que estrellas como Ibrahimovic, Ronaldo y Messi están llegando a una edad en la que nos preguntamos hasta cuándo podremos seguir disfrutando de ellos. Hay que buscar a la nueva generación«, dijo en una entrevista a la BBC.

Raiola, que también dirige las carreras de hombres como Ibrahimovic, Pogba o Verratti está convencido de que cualquier club europeo pujaría por el atacante del Dortmund el próximo verano, pero limita la lista de candidatos a un máximo de diez clubes: «Solo hay diez clubes que pueden permitirse comprar a Haaland y ofrecerle lo que a él le gustaría después de haber estado en el Dortmund. Cuatro de esos clubes están en Inglaterra».

«No creo que haya un director deportivo o un entrenador en el mundo que diga: 'no estoy interesado en Haaland'. ¿Acaso hay un equipo de Fórmula 1 que no estaría interesado en tener a Lewis Hamilton?», explicó.

El agente holandés salió al paso también de las críticas que recibe de forma habitual por su forma de negociar los contratos de sus jugadores. Asegura que la imagen de codicioso es injusta. «No es agradable escuchar siempre esa misma idea preconcebida. Mis jugadoers no me llaman parásito. También se puede pensar: 'si este hombre es tan malo, ¿cómo es que sus jugadores es´tan felices y no le abandonan?'».