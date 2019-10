Selección española Gerard Moreno: «España no tiene falta de gol» «Jugar con Sergio Ramos es un orgullo para mí porque es de los mejores y un líder», reconoce Pau Torres

Gerard Moreno, delantero del Villarreal, destacó como positiva la alternancia de jugadores por la que opta el seleccionador Robert Moreno, sin encontrar un 9 fijo de referencia, y defendió que la selección española «no tiene falta de gol».

Se estrena Gerard como internacional absoluto con «orgullo» y sintiendo «una felicidad muy grande por representar al país». Asegura que cumple «con lo que sueñas desde pequeño» y llega a la selección dispuesto »a disfrutar y a trabajar» para responder a la responsabilidad que tienen todos los internacionales en los dos próximos partidos de clasificación ante Noruega y Suecia.

«Venir con mis compañeros muestra el trabajo que está haciendo el Villarreal», defiende el delantero del equipo que más jugadores aporta en la convocatoria de Robert Moreno.

Las oportunidades que el seleccionador va dando a varios delanteros es positivo para todos, defiende Gerard. «Al final es bueno para la selección tener delanteros para elegir y apostar por los que mejor están o los que el mister considera necesarios para la convocatoria».

«España tiene delanteros de un nivel muy alto y nos obliga a trabajar, a no bajar los brazos, dar lo mejor de nosotros mismos si queremos venir. El nivel es alto y debemos superarnos para seguir viniendo», añadió.

Y se apoya en la buena racha de España camino de la Eurocopa 2020, con pleno de triunfos, para defender que no hay poca pegada en la Roja. «España no tiene falta de gol, hay delanteros espectaculares en la selección, vamos primeros de grupo, se ha ganado todo y hay muchos delanteros para que el seleccionador elija muy bien».

Lo que ve más complicado Gerard Moreno es que un español acabe como máximo goleador en LaLiga Santander. «Es difícil porque están Messi y Benzema, jugadores en clubes que hacen muchos goles y siempre tienen oportunidades. Son los mejores del mundo. Ojalá haya algún goleador español. Iago Aspas cuando coja la racha estará arriba pero es difícil porque Messi creo que en una competición larga es el que más goles va a hacer».

Respecto a los partidos ante Noruega y Suecia, destacó el delantero del Villarreal que son «complicados, ante rivales que apretarán», pero confía en que se mantenga la buena línea mostrada hasta el momento. «España nunca tiene que perder su identidad. Vamos a competir cada partido, a intentar ganar los dos y conseguir la clasificación para la Eurocopa».

Por su parte, el central del Villareal Pau Torres, que disfruta de sus primeros días como internacional absoluto, ha expresado el «orgullo» que siente por jugar en la selección con Sergio Ramos, un futbolista del que admira su gran carisma de líder y al que considera de los mejores en su posición.

«Los números de Sergio hablan por sí solos, pero si tengo que decir una cualidad de él, es que es un líder. A nivel futbolístico en el uno contra uno es muy fuerte. Es de los mejores, tiene un gran poderío aéreo, siempre esta ahí cuando el equipo le necesita, aporta una garra extra en su club y en la selección», admitió Pau Torres este miércoles en rueda de prensa.

El jugador de 22 años admitió que el capitán le dio la «bienvenida» y unos cuantos consejos para afrontar este nuevo reto frente a los partidos clasificatorios de la Eurocopa 2020, ofreciéndole su ayuda como capitán.

«Yo me fijaba en los delanteros, antes Gerard (Moreno). Ahora me fijo en Sergio y para mí es un orgullo trabajar con él. Me he fijado también en Bruno Soriano, que era el referente en mi club, y el aprender día a día en el vestuario me está aportando mucho», recalcó el central sobre sus jugadores referentes en España.

El central de 22 años, que viene de marcar ante Osasuna, recibió la llamada de Robert Moreno el pasado viernes mientras entrenaba. «Estaba estirando con Albiol, nos lo comunicaron y nos abrazamos los dos. Llegué a mi casa con mi familia y subí a ver a mis abuelos, que son los que más se alegran de estas cosas», relató.

«Tengo la suerte de estar con Raúl Albiol día a día y me dijo que tenía que estar tranquilo, que el seleccionador te llama por el trabajo que haces en tu club. Me dijo que fuera yo mismo», explicó sobre sus sensaciones.

El zaguero del Villarrel señaló que «es un sueño» ser el primer jugador nacido en la localidad castellonense en jugar con la selección y es «el reflejo del trabajo» de la familia Roig por el club valenciano, que ha cumplido «su sueño de crear una cantera que compitiera a nivel internacional».

«Son pocos partidos en la máxima categoría y en ese aspecto tengo poca experiencia, pero estoy haciendo bien las cosas en mi club y para mí es un orgullo que el seleccionador se haya fijado en mí. Sé que tengo muchos aspectos de mejorar, pero estoy encantado de estar aquí, de ir aprendiendo y ojalá sean muchas mas», concluyó.