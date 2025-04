Piqué y Busquets, de Halloween a dos días de la final de Kiev

Justo cuando se cumplen 20 años de la fiesta de Halloween más famosa de la historia del fútbol, con el Betis reunido en el chalet de Benjamín y Manuel Ruiz de Lopera sacando de la cama al entrenador, Juande Ramos, para hacer una visita sorpresa a sus jugadores, se ha producido otra cuestionable celebración. Esta vez en el Barcelona y no por que los futbolistas, como cualquier otra persona, no tengan derecho a disfrutar de su tiempo libre, sino por las circunstancias en que se ha dado, con el equipo jugándose la vida en Europa este próximo martes. Gerard Piqué y Sergio Busquets , dos de los capitanes y pesos pesados del vestuario, acudieron a la fiesta de Halloween que organizó Patrick Kluivert en su domicilio particular.

Piqué y Shakira, durante la fiesta RR.SS.

Piqué y Busquets acudieron con sus respectivas pareja, Shakira y Elena Galera . Mientras que el central se presentó con el pelo rojo y la cara completamente ensangrentada, el centrocampista lo hizo con un mono rojo y una máscara de terror. Fue el propio Kluivert el que desveló la presencia de los dos jugadores en la fiesta al colgar una fotografía en las redes sociales acompañada del texto: «amigos y familia».

Aunque varios futbolistas de otros equipo también han colgado fotos suyas y han demostrado que han vivido intensamente la festividad de Halloween , la situación particular que atraviesa el Barcelona convierte en frívola la actitud de los dos capitanes, que puede molestar a una afición dolida y desencantada por una errática trayectoria y unos resultados que les mantienen alejados de la zona alta de la Liga y con muchos probemas para poder pasar a los octavos de final de la Champions. Gerard Piqué tenía cierta disculpa al estar lesionado y no poder viajar a Kiev , pero Busquets será uno de los titulares y el estandarte que mostrará todos los galones dentro y fuera del terreno de juego. Además, estaba excesivamente cerca su grave error en Vallecas que costó el gol del Rayo, la derrota y, por ende, la destitución de Ronald Koeman. Seguramente, si el resultado de este martes no es positivo, se le criticará por esta fiesta.