Las nominadas al Balón de oro

Las mujeres llegan por fin a las nominaciones al Balón de Oro. Por primera vez en la historia la revista France Football ofrece el galardón en versión femenino. Estas son las primeras candidatas:

Lucy bronze (Inglaterra/Olympique de Lyon)

Pernille Harder (Dinamarca/Wolfsburgo)

Ada Hergerberg (Noruega/Olympique de Lyon)

Amandine Henry (Fracia /Olympique de Lyon)

Lindsey Horan (Estados Unidos/Portland Thorns)

Fran Kirby (Inglaterra/Chelsea)

Sam Kerr (Australia/Chicago Red Stars)

Saki Kumagai (Japón/Olympique de Lyon)

Amel Majri (Túnez/Olympique de Lyon)

Dzsenifer Marozsan (Hungría/Olympique de Lyon)

Marta (Brasil/Orlando pride)

Lieke Martens (Países Bajos/Barcelona)

Megan Rapinoe (Estados Unidos/Seattle Reign)

Wendie Renard (Francia/Olympique de Lyon)

Christine Sinclair (Canadá/Portland Thorns)

