Ibrahimovic, el genial delantero del ego desproporcionado y las declaraciones altisonantes, no pudo resistirse a felicitar a la jovencísima Malea Emma de forma pública. La niña es, a sus escasos siete años, cantante, actriz e intérprete de himnos, según reza en su perfil de Twitter, gestionado por sus padres. Y la interpretación del himno de los Estados Unidos antes del último partido de Los Ángeles Galaxy parece que tocó el corazón del imponente sueco.

MUST-WATCH: 7-year-old @MaleaEmma delivers one of the best 🇺🇸 national anthem performances in @StubHubCenter history. pic.twitter.com/SPTY2naMDA